Un horaire chargé pour Jesperi Kotkaniemi

Agence QMI 31-07-2018 | 09h27

L'attaquant Jesperi Kotkaniemi commence cette semaine sa préparation avec l'Assät de Pori en vue de la prochaine saison.

Cette équipe entamera vendredi son calendrier de matchs préparatoires en Liiga. Au total, la formation finlandaise disputera six parties entre le 3 août et le 1er septembre.

Le père et entraîneur-chef de l'espoir du Canadien de Montréal à Pori, Mikael Kotkaniemi, est conscient que son fils sera scruté à la loupe pendant les activités.

«En temps normal, il pourra être avec nous aux matchs d'entraînement. Il est déjà dans notre formation pour le tournoi», a-t-il déclaré au média Satakunnan Kansa.

«Montréal le suit de près et l'organisation aura certainement des gens à Pori à l'automne [sic] pour voir comment il progresse. C'est un avantage pour les deux parties qu'il joue avec nous.»

Il arrivera prêt au camp

L'avantage, c'est que le premier choix du Tricolore au dernier repêchage pourra se rendre à temps à Montréal pour participer au tournoi des recrues, qui se déroulera à la Place Bell de Laval entre le 7 et le 9 septembre.

Mikael Kotkaniemi a confirmé que le joueur de centre de 18 ans se rapportera au Canadien pour ce tournoi et pourra ainsi tirer son épingle du jeu.

Dans le cadre du tournoi, le CH croisera le fer avec les Sénateurs d'Ottawa le 7 septembre à 19 h 30, avant d'affronter les Maple Leafs de Toronto deux jours plus tard à 15 h.

L'Assät amorcera sa saison régulière le 14 septembre et le camp officiel du Tricolore devrait être déjà commencé à cette date.

À quand la LNH?

Kotkaniemi, qui a eu 18 ans le 6 juillet, a été un des plus jeunes joueurs sélectionnés lors de la dernière séance de repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). S'il sera à Montréal à partir de septembre, il est difficile de savoir à quel moment il sera en mesure de se tailler une place au sein de la formation régulière.

«J'y vais une journée à la fois. On verra ce qui va se passer», avait déclaré le principal intéressé au site officiel du Tricolore, peu de temps après avoir signé son premier contrat professionnel.

Le directeur général Marc Bergevin était du même avis. «Il va venir au camp d'entraînement. On y va avec un esprit ouvert. Juste le fait qu'il ait signé et qu'il vient au camp, il est plus proche de la LNH, a-t-il affirmé. Où il sera le 1er octobre, je ne peux pas vous le dire. Mais on voit beaucoup de potentiel de croissance chez ce jeune homme.»