Luke Richardson nommé entraîneur-adjoint du Canadien

Agence QMI 09-07-2018 | 11h01

Le Canadien de Montréal a trouvé, lundi, le dernier élément qui composera sa brigade d'entraîneurs pour la saison 2018-2019. Il s'agit de l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Luke Richardson.

«Nous sommes très heureux de la nomination de Luke Richardson à titre d'entraîneur-adjoint, a affirmé le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, dans un communiqué. Luke possède un énorme bagage d'expérience, autant comme joueur dans la LNH que comme entraîneur.»

Le principal intéressé était à l'emploi des Islanders de New York quand le Canadien a démontré de l'intérêt pour lui.

«J'ai tout d'abord reçu un appel de Lou Lamoriello, a souligné Richardson lors d'un point de presse, lundi. Tout change avec les Islanders et Marc Bergevin avait demandé la permission de discuter avec moi. Lou ne voulait pas nous retenir. Jusqu'à ce qu'ils engagent un entraîneur-chef et le genre de personnel qu'il voudrait, il [Lou] ne voulait pas que l'on perde des occasions. Je suis très reconnaissant pour ça.»

Richardson, qui a évolué dans l'univers de la LNH pendant 25 ans, s'occupera des défenseurs avec le CH.

Il aura d'ailleurs tout un casse-tête à résoudre avec l'absence de Shea Weber pour la première moitié de la saison.

«Il n'y a qu'un seul Shea Weber, a dit Richardson. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de le remplacer. [...] Toutefois, c'est le moment de l'année où tu as du temps pour établir un plan. Je me concentre sur les joueurs qui peuvent jouer. Il y a de bons jeunes joueurs et j'ai hâte de travailler avec eux. J'ai souvent fait cela lorsque j'étais dans l'organisation des Sénateurs.»

Un homme d'expérience

Richardson a débuté sa longue carrière dans la LNH comme joueur de 1987 à 2008. Il a porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Oilers d'Edmonton, des Flyers de Philadelphie, des Blue Jackets de Columbus, du Lightning de Tampa Bay et finalement des Sénateurs d'Ottawa. En 1417 rencontres, le défenseur a amassé 35 filets et 166 mentions d'aide pour 201 points.

Après sa retraite, il a débuté sa carrière d'entraîneur où il a notamment été l'un des adjoints chez les Sénateurs et les Islanders de New York. Richardson a également été entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey pendant quatre saisons avec les Senators de Binghamton.

L'expérience de l'homme de 49 ans a semblé séduire l'entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien.

«Luke est un homme de hockey très crédible, et un entraîneur avec un bagage de connaissances très solide. Nous avions convenu d'un plan pour le processus de sélection avec des critères précis, nous avons pris le temps de rencontrer un nombre de candidats, et nous sommes très heureux que Luke accepte de se joindre à notre groupe», a mentionné le pilote du CH.