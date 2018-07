À quoi ressemblera la défense du Canadien en octobre?

Agence QMI 05-07-2018 | 18h00

La perte du défenseur Shea Weber jusqu'à la mi-décembre, à cause d'une opération au genou, laisse un trou béant dans la brigade défensive du Canadien de Montréal. Dans ce contexte, il est pertinent de se questionner sur la composition des duos à la ligne bleue en vue du 3 octobre prochain, lors du match inaugural, au domicile des Penguins de Pittsburgh.

Mete - Petry

Jeff Petry, qui arrive second dans la hiérarchie des défenseurs droitiers, devra visiblement prendre encore les responsabilités de Weber. L'an passé, en l'absence du numéro six, Petry a tout de même amassé 31 points, dont 9 buts, en 49 rencontres, mais a terminé la saison avec le deuxième pire différentiel de l'équipe, soit -30.

Le problème majeur c'est que s'il n'y a pas de premier défenseur gaucher pour jouer avec Weber, et il n'y en a pas plus pour jouer avec Petry. Présentement, le joueur le plus proche d'occuper ce siège est le jeune Victor Mete. En 2017-2018, il a récolté sept passes et aucun but en 49 parties. L'athlète de 20 ans devra mettre les bouchés doubles.

Alzner - Juulsen

Pour la deuxième paire, le Canadien ne compte qu'un autre défenseur droitier dans ses rangs, c'est-à-dire Noah Juulsen. Il est vrai qu'il ne faut pas nécessairement lancer de la droite pour jouer du côté droit, mais pourquoi ne pas tester les jeunes?

Juulsen a démontré de belles choses en 23 parties avec le Canadien la saison dernière. S'il ne s'est pas imposé offensivement, avec ses trois points, il a quand même terminé sa saison avec un différentiel de +4.

De son côté, Karl Alzner a beaucoup de choses à prouver après la campagne décevante qu'il a connu en 2017-2018. Au cours de la première année de son contrat de cinq ans d'une valeur de 24 millions $, l'arrière a inscrit seulement 12 points et a affiché un différentiel de -7.

Ouellet - Reilly

Oublions les Jordie Benn et David Schlemko. Pourquoi ne pas se tourné vers la jeunesse? Xavier Ouellet et Mike Reilly ont 24 ans et une certaine expérience de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L'an dernier, Ouellet a participé à 45 matchs avec les Red Wings de Detroit, amassant sept mentions d'aide. Il pourrait relancer sa carrière dans un nouvel environnement, mais si cela ne fonctionne pas, son contrat à deux volets et 700 000$ ne sera pas un énorme problème pour l'organisation.

Reilly a été acquis du Wild du Minnesota à la dernière date limite des transactions en retour d'un choix de cinquième ronde en 2019. Il a amassé huit aides en 19 parties avec le Canadien. L'Américain a le coup de patin pour évoluer dans la LNH, reste à voir s'il a le reste.