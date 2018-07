Canadien: Shea Weber absent de cinq à six mois en raison d'une opération au genou

Agence QMI 05-07-2018 | 11h44

Le Canadien de Montréal a annoncé que le défenseur Shea Weber ne pourra commencer la saison à temps.

L'équipe a annoncé que le vétéran a subi une intervention chirurgicale à un genou, qui nécessitera une période de guérison de cinq à six mois.

« Nous sommes très déçus de réaliser que cette blessure au genou va faire en sorte que Shea devra s'absenter pour une période prolongée. Ce genre de situation est hors de notre contrôle, et nous devons nous en remettre pleinement aux instances médicales. Nous sommes confiants que la période de réhabilitation se déroulera comme prévu, afin d'anticiper un retour au jeu le plus rapidement possible dans le cas de Shea », a affirmé le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin.