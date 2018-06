Max Domi prêt à relever le défi montréalais

TVA Sports 30-06-2018 | 15h32

Le nouvel attaquant du Canadien Max Domi souhaitait poursuivre sa carrière dans un gros marché de hockey et c'est ce qu'il a obtenu lorsque les Coyotes l'ont envoyé à Montréal en retour d'Alex Galchenyuk.

De passage à Montréal pour un peu moins de 24 heures, le jeune homme a participé à son premier point de presse en tant que joueur du Canadien, samedi. Il a vite constaté la différence entre le marché d'ici et celui de l'Arizona.

«C'est ce que je voulais, a-t-il lancé. Je ne pourrais pas être plus heureux.»

«Tout le monde est différent, a ajouté le nouveau numéro 13. Certaines personnes n'aimeraient pas jouer dans un marché comme celui-ci, certaines le voudraient, certaines s'en foutent peut-être, moi, je suis définitivement heureux d'être ici. J'espère que cela fera ressortir le meilleur de moi-même.»

Tie, partisan du CH

Max est le fils de Tie, célèbre ancien dur à cuire des Maple Leafs de Toronto. Il va sans dire que de voir junior atterrir à Montréal en fait sourire plusieurs.

«Je vais essayer de l'amener à se faire prendre en photo avec un chandail lors du premier match à Montréal, a indiqué Max. Si vous aviez dit il y a cinq ou dix ans que Tie Domi allait être un partisan du Canadien, on vous aurait traité de fou. Mais je suis son fils et je représente une équipe historique dans le sport en général, donc c'est un partisan des «Habs», maintenant!»

Retrouver Duclair

Domi a aussi été questionné au sujet d'Anthony Duclair, récemment libéré par les Blackhawks de Chicago. Lui et Domi ont connu de bons moments ensemble, dans le passé, que ce soit avec les Coyotes ou encore Équipe Canada junior.

«C'est l'un de mes meilleurs amis, a-t-il rappelé. On se parle tout le temps. Je suis certainement son «fan" numéro un. Il a des tonnes de vitesse, il peut mettre la rondelle dans le but, c'est un bon gars, dans l'ensemble. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais je suis assez convaincu qu'il se trouver quelque chose, quelque part, et aura un rôle important dans son équipe.»

Aimerait-il le revoir rapidement... dans le même uniforme que lui?

«Ce serait formidable, mais ce n'est pas mon travail. Je ne me soucie pas de ça.»