Trevor Timmins garde ses cartes secrètes à la veille du repêchage - Le bluff avant le grand jour

Jean-François Chaumont 21-06-2018 | 23h18

DALLAS | Trevor Timmins a comparé les heures avant le repêchage à une partie de poker. À la veille du premier tour, les 31 équipes de la LNH gardent leur stratégie secrète et quand elles dévoilent de l'information, c'est souvent pour lancer leurs rivaux sur de fausses pistes.

Le Canadien jouera gros à ce repêchage au American Airlines Center, le domicile des Stars de Dallas. Sur papier, le CH détient le troisième choix au total, mais aussi six choix parmi les 66 premiers.

« Il n'y a pas plus de pression, a dit Timmins dans un chic hôtel de Dallas. Toutes les erreurs que tu peux avoir faites dans le passé, tu apprends d'elles. Tu apprends de l'histoire et tu vas de l'avant. »

Au début du mois de juin à Buffalo, lors des tests physiques organisés par la LNH, Timmins et Bergevin ont invité à souper l'ailier Brady Tkachuk et les centres Jesperi Kotkaniemi et Barrett Hayton. À Dallas, c'était au tour des ailiers Andreï Svechnikov et Filip Zadina de profiter d'un repas sur le bras du Canadien.

Le CH a volontairement laissé fuiter ces informations, publiant même les noms des joueurs sur le compte Twitter de l'équipe. Il s'agit probablement d'une technique de diversion afin de lancer les rivaux sur plusieurs pistes possibles.

Un choix difficile

Il n'y a pas un grand suspense pour les deux premiers choix. Les Sabres de Buffalo feront du défenseur suédois Rasmus Dahlin le premier de classe et les Hurricanes de la Caroline se tourneront vers l'ailier russe Andreï Svechnikov.

« C'est ce que nous croyons, mais il faut toujours prévoir l'imprévisible », a rappelé Timmins. Au 3e rang, c'est un endroit difficile puisqu'il y a plusieurs bons joueurs et à des positions différentes. Zadina fait partie de ce groupe. Il est un marqueur né. Il a marqué plusieurs gros buts cette année. Il est aussi bon que les autres. »

Timmins a dérogé de sa philosophie habituelle en identifiant un joueur sans qu'on lui pose une question à son sujet. C'est comme s'il cherchait à replacer le nom de Zadina parmi les candidats pour le troisième choix. Si Zadina figure au troisième rang pour plusieurs recruteurs de la LNH, le Tchèque semble moins dans les cordes du CH.

Aux yeux de plusieurs personnes influentes gravitant au sein de la LNH, le Canadien souhaiterait faire confiance au centre d'origine finlandaise, Jesperi Kotkaniemi.

« Kotkaniemi a joué au centre toute sa vie, a dit Timmins pour répondre au fait qu'il a surtout joué à l'aile avec l'équipe d'Assat en Finlande. C'est un vrai centre. Quand il joue avec son groupe d'âge, c'est un joueur de centre. »

Questionné à savoir s'il avait arrêté son choix pour la troisième sélection, le DG adjoint à Bergevin a offert une réponse classique.

« Je ne dévoilerai pas de secrets, a mentionné le gourou du repêchage. Nous avons fait nos devoirs. Mais la liste n'est jamais coulée dans le béton avant que nous nous présentions sur le plancher pour le repêchage. »

Des atouts

Timmins n'a pas nié que la position du joueur pèsera lourd dans la balance.

« Il y a des équipes qui classent les joueurs de 1 à 200 sur leur tableau de repêchage, a-t-il expliqué. Nous le faisons d'une façon différente. Je ne donnerai pas de secrets, mais nous plaçons nos joueurs selon leurs atouts. Les atouts sont aussi déterminés par les positions. Nous avons un tableau à l'horizontale également. Il y a des joueurs qui ont des atouts semblables. Les centres, les défenseurs offensifs et les marqueurs sur les ailes sont des joueurs recherchés et de bons atouts. »

Mais encore dans l'espoir de brouiller les pistes, l'Ontarien a modéré ses propos sur l'importance de la position.

« Avec le 3e choix, si nous voulons faire une comparaison, je recule à l'année de repêchage de Carey Price en 2005, a-t-il mentionné. C'était une décision importante avec le 5e choix. Quand tu regardais notre profondeur à la position de gardien (José Théodore et Mathieu Garon), c'était très bon. Mais nous avons repêché un joueur qui avait le potentiel pour devenir un joueur de franchise, c'est ce que nous croyions. »

Devant les journalistes, Timmins a aussi précisé que lorsqu'il regardait son bassin d'espoirs, il y avait aussi un besoin pour un défenseur offensif. Bref, le Canadien a des besoins partout.

Avec plusieurs bons espoirs entre les 3e et 11e rangs, Timmins croit qu'il n'y aurait pas un assez bon retour pour descendre de quelques rangs lors du premier tour. L'adjoint à Bergevin a toutefois dit qu'il disposait des armes nécessaires avec quatre choix au deuxième tour pour mettre la main sur un deuxième choix de premier tour.

Le Canadien a les mains pleines

Cinq choix parmi les 62 premiers. Jamais, au cours des 30 dernières années, le Canadien ne s'est retrouvé dans une position aussi avantageuse au repêchage. En plus de détenir le troisième droit de parole, le Tricolore misera sur quatre choix de deuxième tour. Soit Trevor Timmins aura le loisir de regarnir généreusement la banque d'espoirs du Canadien, soit Marc Bergevin aura des atouts dans son jeu pour acquérir un second choix de premier tour. Le CH a les mains pleines, à lui de ne pas échapper ses cartes.