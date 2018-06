Domi heureux du nouveau départ

Jean-François Chaumont 16-06-2018 | 09h37

Max Domi a grandi dans l'environnement des Maple Leafs en suivant son père Tie. Il avait la feuille d'érable tatouée sur le coeur et Mats Sundin était un de ses joueurs favoris. Échangé des Coyotes de l'Arizona au Canadien, Domi baignera à nouveau dans une ambiance folle de hockey, mais avec l'ennemi juré des Leafs.

À Montréal, Domi retrouvera une ville où le hockey représente une religion, ce qui n'était pas le cas dans le désert de l'Arizona.

« Je sais à quoi m'attendre en arrivant avec le Canadien, a dit Domi. Je suivais mon père un peu partout à ses années avec les Leafs. Toronto est l'un des plus gros marchés au monde et mon père jouait un rôle important. J'étais un témoin de ça. J'ai toujours espéré me retrouver dans les souliers de mon père. J'aurai cette chance et je crois que je le surpasse puisque Montréal est encore plus gros. Je ne veux pas manquer de respect pour l'Arizona, j'ai adoré mon temps là-bas. Mais je suis vraiment heureux de me retrouver avec le Canadien. J'espère que nous gagnerons et que nous replacerons l'équipe sur le bon chemin. »

« J'étais assez émotif quand j'ai appris l'échange, a-t-il continué. Mais je ne peux pas attendre. Il n'y a pratiquement pas une équipe plus historique que le Canadien dans le monde des sports. Je suis excité de me joindre à cette équipe. »

Domi n'a pas trop sursauté quand il a appris son départ de Glendale.

« J'ai été un peu surpris même s'il y avait des rumeurs à mon sujet, a-t-il répliqué. Ça fait partie de la réalité de la LNH. Évidemment, nous voudrions tous jouer pour une seule équipe dans notre carrière, mais il y a très peu de joueurs qui peuvent le faire. Je vais m'ennuyer de mes coéquipiers en Arizona, mais j'ai hâte d'ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière à Montréal. Sur le coup, j'étais un peu sous le choc. Il y avait des émotions, un mélange de tristesse, mais aussi d'excitation. J'ai hâte, vraiment hâte. »

Oublier le passé

Avant de s'entretenir avec les membres des médias, Domi a écrit son nom au bas d'un contrat de deux ans et 6,3 millions avec sa nouvelle équipe. Il gagnera donc 3,15 millions en 2018-2019 et en 2019-2020.

À Montréal, le choix de premier tour des Coyotes au repêchage de 2013 aura comme objectif de retrouver sa touche de sa saison recrue. Auteur d'une saison de 52 points à ses premiers pas dans la LNH, Domi a ensuite ralenti avec des productions de 38 et de 45 points à ses deux dernières campagnes.

« J'espère qu'un changement d'air m'aidera, a-t-il dit. C'est la beauté de la chose. Je repartirai sur de nouvelles bases. J'ai connu un mauvais départ l'an dernier, comme notre équipe. C'était malheureux. Je me laissais décourager par les nombreuses défaites. Ça devenait démoralisant. Quand tu es un morceau important de l'équipe, tu le prends personnel. En fin de saison, nous voulions construire une culture gagnante. Nous avons connu une bonne fin. Je me sentais mieux. »

Le mot horrible n'est probablement pas assez fort pour décrire le début des Coyotes l'an dernier. Ils ont amorcé la saison avec 11 revers d'affilée et ils affichaient un dossier de 2-15-3 après 20 matchs. Domi tirait aussi de la patte au quart de la saison avec seulement un but et dix points. À l'image des Coyotes, il a terminé l'année sur une meilleure note avec 15 points (4 buts, 11 passes) à ses 14 dernières sorties.

« Ce qui est dans le passé reste dans le passé, a mentionné l'ailier de 23 ans. Je me concentre sur le futur. Je m'entraînerai fort dans le but de me renforcir physiquement et de devenir encore plus rapide. Au camp, je serai prêt. J'occuperai le rôle que le CH me demandera, peu importe la position. Mais je ne serai pas le gardien, Carey est notre homme ! »

Et il ne sera pas un centre non plus, contrairement à Alex Galchenyuk avec les Coyotes.