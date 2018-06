Les deux équipes s'affronteront en match préparatoire le 20 septembre - Les Capitals et le Canadien à Québec

Les Bruins de Boston avaient débuté le bal en 2009, suivis des Islanders de New York l'année suivante, le même jour que la désormais fameuse Marche bleue. En 2011, le Lightning de Tampa Bay de Guy Boucher, alors entraîneur-chef de l'équipe, était de passage, avant une pause en 2012 en raison du lock-out décrété par la LNH.

Les Hurricanes de la Caroline avaient relancé la tradition en 2013 avant que Patrick Roy fasse le bonheur de Québec un an plus tard avec son Avalanche du Colorado misant sur un alignement digne d'un match de saison régulière. Les Penguins de Pittsburgh ont été les premiers à affronter les Canadiens au tout nouveau Centre Vidéotron en 2015 et les Bruins effectuaient leur retour en 2016.