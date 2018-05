Deux défenseurs tchèques avec le Canadien

Agence QMI 28-05-2018 | 09h59

Le Canadien de Montréal a accordé un contrat à deux défenseurs tchèques, lundi.

Le HC Plzen, de la Ligue tchèque, a en effet annoncé que ses défenseurs Michal Moravcik et David Sklenicka quittaient le club pour se joindre à l'organisation du Tricolore. Celui-ci a précisé que Sklenicka et Moravcik avaient respectivement signé des ententes d'entrée de trois et deux ans, aux salaires et bonis à la signature maximums permis par la Ligue nationale et la Ligue américaine.

«Les gars ont eu une offre intéressante et ils ont accepté, a déclaré le directeur général du HC Plzen, Tomas Vlasak, par voie de communiqué. C'est bien sûr une grande perte pour notre équipe, mais nous travaillons déjà pour les remplacer.»

Moravcik, 23 ans, et Sklenicka, 21 ans, ont joué ensemble lors des quatre dernières saisons avec le HC Plzen.

En 2017-2018, Moravcik a récolté 16 points en 52 rencontres, en plus de présenter un différentiel de +25, le meilleur de son équipe. Il a aussi amassé trois points en huit matchs avec la République tchèque lors du dernier Championnat du monde.

Sklenicka, de son côté, a récolté 14 points en 49 affrontements et a montré un différentiel de +17, le deuxième meilleur de son équipe parmi les défenseurs. Il a également inscrit deux points en huit parties au plus récent Championnat mondial.