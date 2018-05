Plus de Québécois en vue pour le Canadien

Agence QMI 17-05-2018 | 14h27

Avec Dominique Ducharme et Joël Bouchard dans le portrait, il y a lieu d'espérer que le nombre de Québécois sera à la hausse dans la grande organisation du Canadien de Montréal.

«On espère que dans les prochaines années, il y aura beaucoup plus de Québécois», a lui-même mentionné le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, pendant la conférence de presse tenue pour annoncer l'embauche de Bouchard comme entraîneur-chef du Rocket de Laval.

Déjà, l'effet pourrait se faire sentir lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, le mois prochain.

Parmi les changements dans l'organigramme du Canadien, il a été mentionné que Rick Dudley, qui a quitté le club montréalais pour accepter un poste de vice-président des opérations hockey chez les Hurricanes de la Caroline, ne sera pas nécessairement remplacé.

«Nous sommes confortables avec ce qu'on a en place», a indiqué Bergevin, précisant qu'il demeure bien entouré et que ce n'est plus comme à ses débuts quand il n'avait pas d'expérience comme directeur général. En plus de son poste avec le Canadien, Bergevin demeurera celui qui est directeur général avec le Rocket.