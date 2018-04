«Le début d'une foulée de changements», selon Michel Bergeron

TVA Sports 27-04-2018 | 14h09

Michel Bergeron a vu l'un de ses voeux être exaucé, vendredi, lorsque Dominique Ducharme a été embauché par le Canadien de Montréal.

Selon «Bergie», l'ex-instructeur-chef des Voltigeurs de Drummondville était un incontournable pour améliorer l'équipe après une saison difficile.

«C'est une bonne nouvelle pour Dominique Ducharme et pour le Canadien. On parle de renouveau. Ducharme a travaillé avec les jeunes avec des styles différents», a-t-il insisté sur les ondes de la chaîne TVA Sports, peu après l'annonce.

«Malheureusement, il y a des adjoints qui perdent leur emploi. Mais quand tu n'as pas de bons résultats sur le plan collectif et individuel, tu dois prendre des décisions.»

Le «Tigre» s'interroge sur le rôle qu'occupera Ducharme derrière le banc, comme adjoint à Claude Julien.

«Il y a beaucoup de questions sans réponses. Jean-Jacques Daigneault était entraîneur des défenseurs. Ducharme remplace-t-il Jean-Jacques ou est-il simplement adjoint de Julien? Ça reste à voir»

D'autres congédiements?

Nonobstant l'incertitude, Bergeron croit qu'il s'agit du commencement d'un mouvement de personnel pour relancer le CH et changer la culture.

«Ce n'est que le début d'une foulée de changements chez le Canadien, a-t-il prédit. On vient de prendre une décision pour la patinoire. Prendra-t-on des décisions à l'étage concernant ceux qui ont recommandé des joueurs que le Canadien a embauchés dans les dernières années?

«Va-t-on remercier des adjoints de Bergevin comme Rick Dudley et Scott Mellanby? Parce que je ne voudrais pas qu'on nous dise: "on a fait des changements. On a trouvé des coupables". Daigneault n'a rien eu à voir avec les déboires de l'équipe.»

«En même temps, c'est tellement une bonne nouvelle pour le Canadien. On est tous content pour Dominique Ducharme.»

Et Joël Bouchard?

Le nom de Ducharme circulait partout depuis quelques semaines et il était impossible de dissocier son nom des Canadien, même si plusieurs le pressentaient pour devenir l'instructeur-chef du Rocket de Laval.

Le nom de l'autre candidat qui est sur toutes les lèvres est le pilote de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Joël Bouchard.

«Je pense qu'on attend la fin de saison de l'Armada pour embaucher Bouchard, a déduit Bergeron. Il est un ancien défenseur dans la Ligue nationale. Je crois que d'autres décisions seront annoncées dans les prochaines semaines ou le prochain mois.»

«Je suis un peu sous le choc, car j'étais sûr que Ducharme aboutirait à Laval. Tout n'est pas fini. On n'a pas encore nommé le nouvel entraîneur du Rocket. Il y a beaucoup de questions sans réponse. [...] Je regardais l'organigramme du Canadien. Je voyais Bouchard près de Claude Julien...»