Paul Byron remporte à nouveau le trophée Jacques-Beauchamp-Molson

Agence QMI 03-04-2018 | 11h21

L'attaquant du Canadien de Montréal Paul Byron a mis la main sur le trophée Jacques-Beauchamp-Molson pour la deuxième fois de sa carrière, a annoncé le Tricolore, mardi.

Le numéro 41 a obtenu le plus de votes au cumulatif parmi tous les candidats, recueillant 75 points. Il a devancé l'attaquant Nicolas Deslauriers (68) et le gardien Antti Niemi (62).

Récipiendaire de ce prix en 2015-2016 et succédant à Phillip Danault, Byron a inscrit 19 buts et 15 mentions d'aide pour 34 points en 78 rencontres cette saison, tout en affichant un différentiel de -3. À sa troisième campagne complète avec le Canadien, il a atteint des sommets personnels pour les lancers (110), les tirs bloqués (53) et les mises en échec (133).

L'Ottavien de 5 pi et 9 po et 162 lb revendique un but gagnant à son actif et un tour du chapeau, réalisé dans un gain de 10-1 aux dépens des Red Wings de Detroit, le 2 décembre.

Le scrutin visant à déterminer le gagnant du trophée est mené auprès des représentants des médias affectés à la couverture de l'équipe. Cet honneur récompense le joueur ayant eu un rôle déterminant au sein de l'équipe durant la saison régulière, sans toutefois en retirer d'honneur particulier.

Instauré en 1981 à la mémoire du journaliste qui a consacré la majeure partie de sa carrière professionnelle à la couverture du Canadien, le trophée Jacques-Beauchamp-Molson a été remis pour la première fois à Doug Jarvis à l'issue de la saison 1981-1982.