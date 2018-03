Changement important à la haute direction du Canadien

Agence QMI 29-03-2018 | 14h56

Le vice-président principal des communications du Canadien de Montréal, Donald Beauchamp, a démissionné et quittera son poste le 15 mai après 25 ans de service au sein de l'organisation.

Le Tricolore et le principal intéressé ont confirmé la nouvelle par le biais d'un communiqué émis jeudi.

«Après un quart de siècle dans ce rôle qui requiert une attention de tous les instants, j'ai réalisé que le temps était venu pour moi de ralentir la cadence et de consacrer plus de temps à ma famille. C'est avec le coeur rempli d'émotions que j'ai pris la décision de quitter mes fonctions et je crois que le moment est bien choisi pour amorcer un autre chapitre de ma carrière», a déclaré Beauchamp.

«Je désire remercier sincèrement Geoff Molson et tous les dirigeants et les membres de l'organisation ainsi que les membres des médias que j'ai eu la chance de côtoyer pour leur appui et leur amitié», a-t-il ajouté.

Beauchamp s'est joint au Canadien le 24 août 1993 comme directeur des communications et en 2002, il a été promu vice-président des communications et relations communautaires. Il a été témoin de plus de 2200 matchs de l'équipe et a géré des événements de marque, dont les funérailles nationales de Maurice Richard en 2000, puis celles de Jean Béliveau, en 2014.

Par ailleurs, il est le neveu de Jacques Beauchamp, un ancien journaliste ayant couvert pendant de nombreuses années le Canadien dont le nom identifie le salon où se réunissent les membres des médias et les gens du milieu du hockey au Centre Bell.