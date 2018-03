Premier choix du repêchage : 7,5 % des chances pour le Canadien

Agence QMI 28-03-2018 | 12h13

Le Canadien de Montréal a 7,5 % des chances de remporter la loterie servant à déterminer l'ordre du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), prévu les 22 et 23 juin à Dallas, selon les cotes dévoilées par le circuit Bettman, mercredi.

Ayant le sixième plus bas total de points au classement général de la LNH, le Tricolore est ainsi devancé par les Sabres de Buffalo (18,5 %), les Sénateurs d'Ottawa (13,5 %), les Coyotes de l'Arizona (11,5 %), les Canucks de Vancouver (9,5 %) et les Red Wings de Detroit (7,5 %) quant aux probabilités de décrocher le premier choix.

La loterie se déroulera le 28 avril à Toronto et les 15 formations ayant raté les séries éliminatoires y participeront. Trois tirages auront lieu au total et le premier permettra d'identifier l'organisation qui se prononcera d'entrée de jeu à l'encan amateur et qui pourrait sélectionner le Suédois Rasmus Dahlin, considéré comme le meilleur espoir disponible.