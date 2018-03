Quand les joueurs du CH changent de bâtons...

Pierre Durocher 27-03-2018 | 16h42

En congé mardi, les joueurs du Canadien se sont changé les idées en s'amusant avec des bâtons de baseball. Une dizaine d'entre eux se sont retrouvés au Stade olympique au cours de l'après-midi pour participer à un exercice au bâton avant d'assister au match des Blue Jays.

Le défenseur Brett Lernout est celui qui a cogné les plus longues balles, ce qui a valu à Jeff Petry, le fils de Dan Petry, l'ancien lanceur étoile des Tigers de Detroit, quelques taquineries de la part de ses coéquipiers. Petry a joué au baseball dans sa jeunesse avant de choisir de faire carrière au hockey à l'âge de 17 ans, une décision que l'ancien joueur de premier but a qualifiée de difficile.

Charles Hudon s'est bien tiré d'affaire dans la cage des frappeurs, même s'il n'a jamais joué au baseball de sa vie. Il faut croire que c'est un athlète naturel.

« Je suis surtout heureux d'avoir l'occasion d'assister au match, car je suis la carrière de Russell Martin depuis ses débuts. C'est fascinant de voir un joueur de baseball originaire du Québec connaître autant de succès dans les ligues majeures », a raconté le jeune attaquant, qui se souvient d'avoir assisté à quelques matchs des Expos alors qu'il n'était âgé que de cinq ans.

« Je me rappelle surtout des hot dog offerts à 50 cents ! » a lancé Hudon en riant.

Un fan des Blue Jays

Brendan Gallagher est un fan des Blue Jays. « J'adorais voir lancer Roy Halladay, a raconté l'auteur de 30 buts cette saison. J'ai eu l'occasion d'assister l'été dernier à des matchs des Blue Jays au Wrigley Field et ce sera la première fois ce soir [mardi] que je serai témoin d'une partie de baseball au Stade olympique. »

Gallagher, qui aime bien jouer à la balle lente, souhaite que Montréal retrouve un jour son équipe de baseball. « Ce serait cool si les Expos pouvaient revenir, a-t-il dit. Il y aurait de très bons partisans pour appuyer l'équipe, comme on a pu le voir ces dernières années avec les imposantes foules au Stade olympique. »

Petry admirait Guerrero

Petry n'était âgé que de trois ans et demi lorsque son père, Dan, a pris sa retraite après une brillante carrière de 13 saisons, lui qui a aidé les Tigers à remporter la Série mondiale en 1984. « Je ne me souviens pas de l'avoir vu lancer, mais je me souviens d'avoir passé du temps dans le vestiaire ou dans l'abri des joueurs une fois qu'il était à la retraite. Mon joueur préféré était Vladimir Guerrero. J'aimais son approche combative au bâton. »