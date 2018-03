Le retour de Price

« Carey est à 100 %, il se sent super bien, a renchéri l'entraîneur en chef Claude Julien. On ne le ferait pas jouer si ce n'était pas le cas. »

Pour Price, la réponse a toujours été simple. Il désirait revenir au jeu le plus rapidement possible, même s'il n'y a plus aucun enjeu avec la saison du Canadien. Jamais, il n'a songé à faire un X sur les derniers matchs du calendrier. Cette option restait très populaire chez plusieurs partisans de l'équipe. Il y a ceux qui craignent un retour trop hâtif, mais aussi ceux qui désirent voir le Tricolore terminer le plus bas possible.