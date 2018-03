Le Canadien procèdera à une évaluation générale de son personnel - «Il faut se demander si on a toutes les bonnes personnes en place» - Geoff Molson

Marc de Foy 16-03-2018 | 16h50

Geoff Molson ne joue pas les faux-fuyants. Il n'invoque pas d'excuses pour les déboires de son équipe cette saison. Il ne cherche pas à embellir la situation. Il dit les choses telles qu'elles le sont. Le président et chef de direction du Canadien reconnaît que son équipe traverse une saison misérable, une saison qu'il qualifie d'inacceptable à tous les niveaux.

Il s'est montré franc, direct et honnête face aux journalistes qui l'attendaient aujourd'hui après la visite du couple royal belge à l'école primaire Le Carignan, à Montréal-Nord. En visite au Canada, le roi Philippe et la reine Mathilde ont rencontré des élèves avant de visiter la patinoire dont la Fondation du Canadien pour l'enfance a fait don à la ville en 2010.

On élaborera d'ailleurs sur ce sujet la semaine prochaine.

Une réflexion s'impose

Comme il l'a fait la semaine dernière sur le site web du Canadien, Geoff Molson a réitéré sa confiance en Marc Bergevin. Il estime que son directeur général possède toujours les capacités pour exercer ses fonctions, mais il pense qu'une profonde réflexion s'impose en ces moments difficiles que traverse son organisation.

Son discours est ferme.

«Je m'attends à ce que la situation s'améliore», a-t-il dit aux membres des médias venus le rencontrer.

«Il faut regarder partout dans l'organisation pour voir où on peut s'améliorer. Ça inclut le recrutement, le développement, les joueurs qui font partie de l'équipe, les joueurs de la relève, il faut une évaluation générale.»

«Il faut se regarder dans le miroir après une saison comme celle-là et se demander si on a toutes les bonnes personnes en place. C'est ce qu'on va faire.»

Ce raisonnement laisse entendre que des changements se préparent au sein de l'organigramme hockey au Canadien.

Lorsqu'on regarde les nombreux changements qui ont été apportés à la défense, on doit regarder du côté de Rick Dudley, vice-président des opérations hockey, Scott Mellanby, adjoint au directeur général et Larry Carrière, conseiller senior aux opérations hockey et directeur général du Rocket de Laval. Le recrutement amateur est le rayon de Trevor Timmins, qui est lui aussi adjoint à Bergevin.

Il y a donc lieu de penser qu'il y aura un remue-ménage dans les bureaux du secteur hockey à la fin de saison. On ne voit pas comment il n'en serait pas ainsi avec ce discours de Geoff Molson.

