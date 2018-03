Jonathan Drouin est-il finalement à sa place au centre?

Agence QMI 16-03-2018 | 10h17

Jonathan Drouin semble avoir prouvé qu'il a sa place dans le cercle des mises au jeu.

Avant le duel de jeudi contre les Penguins de Pittsburgh, l'attaquant de 22 ans affichait un pourcentage d'efficacité de 52,8 % depuis le 28 février (soit au cours des huit derniers matchs) comme joueur de centre numéro 1 du Canadien de Montréal.

Puis lors du plus récent affrontement, l'ancien porte-couleurs des Mooseheads de Halifax a gagné 11 de ses 14 mises au jeu, pour un pourcentage de réussite de 79 %.

Le numéro 92 a affiché un rendement supérieur à 50 % lors de ses quatre dernières sorties et de plus de 63 % à ses trois plus récentes rencontres. C'est tout un contraste avec son taux de 39,6 % du 1er au 26 février.

Par ailleurs, Drouin surfe une séquence productive de trois matchs, lors desquels il a inscrit un but et trois aides pour quatre points.

Galchenyuk a compris

Pendant ce temps, l'entraîneur-chef Claude Julien peut compter sur la contribution d'Alex Galchenyuk.

L'Américain ne noircit pas toujours la feuille de pointage, mais il fait sentir sa présence chaque soir, lui qui a amassé cinq points à ses quatre derniers duels. Les deux aides de Galchenyuk face aux Penguins lui ont permis de rejoindre Brendan Gallagher au sommet des pointeurs du Tricolore avec un cumulatif de 44 points.

Depuis le début de la saison, le numéro 27, qui a été inséré à gauche de Jacob De La Rose et d'Artturi Lehkonen, totalise huit parties de plus d'un point. Galchenyuk a déjà égalé son total de points de l'an dernier. Ses 28 aides sont un sommet chez le CH.