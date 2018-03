Le «Crosby show»: un autre bon test pour le CH

Agence QMI 15-03-2018 | 09h23

Fort de sa surprenante victoire de mardi, le Canadien de Montréal a rendez-vous avec une grande pointure, jeudi soir, au Centre Bell.

Sidney Crosby et sa bande débarqueront au Centre Bell pour la première fois de la saison. Ceux-ci ne visent nul autre que le premier rang de la section Métropolitaine.

Les Penguins de Pittsburgh sont nez à nez avec les Capitals de Washington avec 85 points, mais le club de la capitale américaine détient deux matchs en main.

Décimé par les blessures, le Tricolore a damé le pion aux Stars de Dallas 4-2 devant ses partisans, mardi soir, portant ainsi sa fiche à 17-10-8 au Centre Bell.

Le CH joue bien à domicile et cela pourrait être de bon augure pour lui jeudi, puisque les patinoires étrangères n'ont guère souri aux hommes de Mike Sullivan, qui ont un rendement de 14-18-4 à l'étranger cette saison. De plus, ils ont atterri dans la métropole québécoise au beau milieu de la nuit après avoir encaissé un revers de 4-3 en prolongation aux mains des Rangers de New York, mercredi.

Trois as dans le top 12

Les «Pens» représentent une menace à ne pas prendre à la légère : Evgeni Malkin (deuxième, avec 33 buts et 86 points), Phil Kessel (huitième, avec 28 buts et 78 points) et Sidney Crosby (23 buts, 76 points) sont parmi les 12 meilleurs pointeurs du circuit.

Claude Julien pourrait envoyer le gardien Antti Niemi (5-6-4) dans la mêlée. Le Finlandais a été solide face aux Stars avec 36 arrêts.

Du côté des visiteurs, Tristan Jarry (13-6-2) pourrait être devant le filet. À son dernier départ, samedi face aux Maple Leafs de Toronto, il a accordé quatre buts en 16 lancers avant d'être chassé du match.

Par ailleurs, le Canadien a rappelé l'attaquant Michael McCarron du Rocket de Laval, mercredi soir. Ce mouvement de personnel est vraisemblablement pour pallier l'absence d'Andrew Shaw, aux prises avec une commotion cérébrale subie contre Dallas.

Phillip Danault (cou), Max Pacioretty (genou) Shea Weber (pied) et Carey Price (commotion) sont tous sur la touche chez le Bleu-Blanc-Rouge.