Le Canadien est blanchi pour la 10e fois de la saison - Un triste record d'équipe Manque d'intensité autour du filet Des jeunes inaptes à prendre la relève Quand Roberto se lève...

Dix coups de pinceau ! Jamais dans sa longue et autrefois glorieuse histoire, le Tricolore n'a été blanchi autant de fois en une seule campagne.

En repoussant 40 tirs, Roberto Luongo a savouré son deuxième jeu blanc de la saison et porté son dossier à 7-1-1 depuis son retour d'une blessure à l'aine qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant près de deux mois et demi.

À première vue, on pourrait croire que le Tricolore a tenu son bout, mais le nombre des tirs qu'il a effectués est loin de refléter l'allure de la rencontre.

Paul Byron s'est également vu refuser un but à la suite d'une révision vidéo en raison de l'obstruction créée par Jacob De La Rose.

Jeff Petry a obtenu la plus belle occasion de marquer en parvenant seul devant Luongo. Toutefois, son tir des poignets a terminé sa course dans la mitaine du gardien.

« Il n'y a personne qui va au filet. Ça ne nous aide pas. On sait que les gardiens contre qui on joue donnent des retours, mais on n'est pas là sur les deuxièmes chances », a indiqué Deslauriers, résumant parfaitement la soirée du Canadien en attaque.