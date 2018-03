Montréal et le Centre Bell ont la cote

Agence QMI 07-03-2018 | 10h34

Le Centre Bell de Montréal est l'endroit où le plus de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aiment disputer un match et est également l'édifice misant sur la meilleure glace du circuit Bettman, d'après les résultats d'un sondage mené auprès de plus de 500 membres de l'Association des joueurs de la LNH.

Le domicile du Canadien de Montréal obtient donc 24,8 % des voix lorsqu'il est question de l'aréna préféré des joueurs de la ligue. Il devance le United Center de Chicago (21,9 %) et le Madison Square Garden (14,6 %), l'antre des Rangers de New York. Le top 5 est complété par le Staples Center de Los Angeles (5,4 %) et le Bridgestone Arena de Nashville (4,9 %).

Pour ce qui est de la qualité de la patinoire, le Centre Bell l'emporte à nouveau avec 28,0 % des votes. Son plus proche poursuivant est le Rogers Place d'Edmonton (21,7 %), qui semble perpétuer la tradition datant du Rexall Place, un lieu ayant toujours été reconnu pour l'excellence de sa surface glacée. Le Bell MTS Place de Winnipeg (6,6 %) est troisième.

Par ailleurs, les partisans du Tricolore ont aussi de très bons partisans, surtout en cette campagne difficile du Bleu-Blanc-Rouge. D'après 18,8 % des joueurs interrogés, le Canadien mise sur le meilleur public, après les Blackhawks de Chicago (30,4 %) et les Predators de Nashville (19,4 %). Les Maple Leafs de Toronto (4,8 %) et les Jets de Winnipeg (4,3 %) ont également été considérés dans ce palmarès.

La Floride et l'Arizona encore dans l'embarras

Ayant fait l'objet d'innombrables rumeurs de déménagement en raison de leurs ennuis financiers et de leurs maigres foules, les Panthers de la Floride et les Coyotes de l'Arizona font encore parler d'eux pour les mauvaises raisons.

Selon le sondage du syndicat, c'est au BB&T Center de Sunrise - le domicile des Panthers - qu'on retrouve la pire glace de la ligue, car 16,8 % des répondants pensent ainsi. Le Gila River Arena de Glendale, où évoluent les Coyotes, est deuxième avec un total de 10,7 %, ex aequo avec le Barclays Center de New York, que les Islanders délaisseront dans quelques années pour s'installer à proximité de la piste de courses hippiques Belmont Park.

Le Honda Center d'Anaheim (8,6 %) et le PNC Arena de Raleigh - lieu des matchs locaux des Hurricanes de la Caroline - font aussi partie de ce groupe peu méritant.