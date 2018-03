Max Pacioretty et Victor Mete absents possiblement pour le reste de la campagne

Agence QMI 05-03-2018 | 12h40

Le capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, ratera de quatre à six semaines en raison d'une blessure au genou subie vendredi dernier lors d'un match contre les Islanders de New York, tandis que le défenseur Victor Mete sera absent six semaines à cause d'une fracture du doigt.

Conséquemment, il est hautement probable que Pacioretty ne revienne pas au jeu cette saison, lui qui avait manqué le duel de samedi face aux Bruins de Boston. Selon certains médias, une chute en deuxième période vendredi à Brooklyn serait à l'origine de sa blessure.En 2017-2018, l'Américain a éprouvé des ennuis, se contentant de 17 buts et 20 mentions d'aide pour 37 points en 64 joutes. Il a également conservé un différentiel de -16.

Pour ce qui est de Mete, touché lors du premier vingt de la partie contre les Islanders, il a inscrit sept aides en 49 sorties, maintenant une fiche de +5. Il a également obtenu trois aides en six matchs avec la formation canadienne du récent Championnat mondial de hockey junior.