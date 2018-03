Coupe Molson : Antti Niemi, le meilleur en février

Agence QMI 05-03-2018 | 11h51

Le gardien du Canadien de Montréal Antti Niemi a remporté la tranche du mois de février de la Coupe Molson, a indiqué son équipe lundi.

Niemi semble avoir relancé sa carrière après un début de saison catastrophique chez les Penguins de Pittsburgh, puis les Panthers de la Floride. En six matchs, il a affiché un dossier de 3-1-1 et une moyenne de buts alloués de 2,31. Le vétéran a repoussé 163 des 175 tirs qu'il a reçus, pour un taux d'efficacité de ,931.

Le Finlandais a été nommé la première étoile d'une partie deux fois, soit les 3 et 28 février, contre les Ducks d'Anaheim et les Islanders de New York, respectivement. Il a par ailleurs poursuivi son bon travail en repoussant 48 tirs dans un revers de 2-1 en prolongation contre les Bruins de Boston samedi.

Les attaquants Brendan Gallagher, Charles Hudon et Artturi Lehkonen ont été les plus proches poursuivants de Niemi au classement mensuel.