Le Canadien rend visite aux Bruins

Agence QMI 03-03-2018 | 09h38

Le Canadien de Montréal tentera de remporter une troisième victoire consécutive, samedi après-midi, alors qu'il rendra visite aux Bruins de Boston.

Le Tricolore retrouvera alors l'un de ses anciens capitaines puisque Brian Gionta devrait être dans la formation pour les Bruins. Gionta a disputé son premier match de la saison, jeudi, amassant deux aides, lui qui vient tout juste de s'entendre avec la formation du Massachusetts après avoir participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang sous les couleurs des États-Unis.

En janvier, les Bruins avaient remporté les trois matchs en huit jours qui les opposaient au CH.

Ayant signé une victoire de 6-3 vendredi, le Canadien a remporté ses deux dernières parties face aux Islanders de New York, mais il affrontera au TD Garden une formation qui bataille pour le premier rang de la section Atlantique et en même temps pour le sommet de l'Association de l'Est.

En effet, les hommes de Bruce Cassidy ont une fiche de 39-15-8 (86 points) et se retrouvent à six points du Lightning de Tampa Bay, au sommet de la section Atlantique, avec 92 points. Toutefois, les Bruins ont joué trois matchs de moins que la formation floridienne.

Les Bruins ont eux aussi triomphé à leurs deux dernières sorties.

De son côté, le Tricolore est au 14e rang de l'Association de l'Est. Avec une récolte de 60 points, le Canadien est à neuf points des Hurricanes de la Caroline, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l'Est.

Le duel entre le Canadien et les Bruins sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 16h.