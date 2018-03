Alex Galchenyuk marque trois buts dans une victoire de 6 à 3 contre les Islanders - Rare gain sur la route

Jean-François Chaumont 03-03-2018 | 00h59

BROOKLYN | Il y avait des sourires et les joueurs se permettaient même de petites blagues avec les journalistes dans le vestiaire de l'équipe adverse après l'entraînement matinal au Barclays Center. On n'avait pas vu une atmosphère aussi saine depuis des lunes.

Libéré du poids de la date limite des transactions et maintenant conscient que cette saison est à l'eau, le Canadien avait l'attitude d'une équipe qui n'a plus rien à perdre. Claude Julien parlait pour une première fois très ouvertement de son désir de réaliser des expériences pour les derniers matchs du calendrier. Pour Julien, son équipe a maintenant comme mission de jouer les trouble-fêtes contre les formations encore dans la course pour les séries.

Le CH a atteint son but en renversant les Islanders 6 à 3, hier, dans un Barclays Center des plus silencieux et dénudé de partisans. Avec une défense aussi poreuse et Jaroslav Halak qui n'est pas au sommet de son art, l'équipe de Doug Weight devra visiblement faire son deuil du hockey printanier.

Avant son passage à Brooklyn, le Tricolore avait perdu ses sept dernières rencontres sur des patinoires adverses. Le dernier gain remontait au 19 janvier contre les Capitals à Washington (3 à 2).

« Nous n'étions pas heureux de notre dossier sur la route et nous voulions enfin jouer une bonne rencontre, a mentionné Alex Galchenyuk. Les Islanders ont marqué des buts avec cinq secondes à jouer en première et trois secondes en deuxième. Nous aurions pu nous décourager, mais nous sommes revenus en force. »

Galchenyuk célèbre

Galchenyuk a transporté l'attaque sur ses épaules avec une soirée de trois buts et une passe. L'Américain a freiné une série noire de 15 rencontres sans but en déjouant Halak à deux reprises en deuxième période et il en a ajouté un troisième dans un filet désert.

« Honnêtement, je crois que je jouais mon meilleur hockey dans la LNH depuis quelques semaines même si je ne marquais pas, a répondu la première étoile de la rencontre. J'ai amélioré mon jeu défensif. Mais ça devenait frustrant de ne pas obtenir de récompense offensivement. Je sais que je peux marquer et récolter des points. J'ai eu une saison de 30 buts il y a deux ans et l'an dernier, j'avais une bonne saison avant ma blessure. »

Galchenyuk a réussi son deuxième tour du chapeau dans la LNH. Il avait obtenu son premier tour du chapeau le 16 décembre 2014 contre les Hurricanes de la Caroline.

Julien a eu la main heureuse en replaçant Galchenyuk avec Jonathan Drouin et Brendan Gallagher. Les trois joueurs ont passé un temps fou dans le territoire ennemi. On connaît son talent, mais quand il joue avec cette confiance et qu'il n'a pas peur d'être aussi créatif, Galchenyuk devient un redoutable ailier.

Paul Byron et Noah Juulsen ont marqué les autres buts des vainqueurs. Dans le cas de Juulsen, il s'agissait de son premier dans la LNH. À sa deuxième rencontre dans l'uniforme bleu, blanc et rouge, Mike Reilly a récolté deux passes. L'ancien du Wild du Minnesota a réalisé tout un jeu sur le deuxième but du match de Galchenyuk en lui servant une passe transversale parfaite. Reilly a terminé avec un dossier de +4 et un temps de jeu encore une fois supérieur à 20 minutes (21 min 29 s).

Pacioretty et Mete blessés

Tanner Fritz, Josh Bailey et Brock Nelson ont répliqué pour les Islanders. Charlie Lindgren a signé sa quatrième victoire de la saison en bloquant 32 tirs.

« Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais Charlie a été bon pour nous, a expliqué Julien. Les Islanders ont eu plusieurs chances de marquer, mais notre gardien a fait les gros arrêts. »

John Tavares et Mathew Barzal, les deux moteurs de l'attaque des Islanders, n'ont pu inscrire leur nom sur la feuille de pointage.

Blessé à une main, Victor Mete n'accompagnera pas ses coéquipiers pour le reste du voyage. Le défenseur de 19 ans n'a pas joué à partir de la deuxième période.

Pour combler son absence, le CH a rappelé le défenseur Rinat Valiev du Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

Max Pacioretty a également visité l'infirmerie lors de cette rencontre.

Le capitaine a subi une blessure en troisième période. Julien n'a pas précisé la nature de sa blessure, mais il a dit que ce n'était pas sérieux.