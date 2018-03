Le Canadien l'emporte 3 à 1 aux dépens des Islanders - Inspiré par Antti Niemi « Je ne pense pas à jouer ailleurs » -John Tavares Élèves récompensés par le CH Rêver en couleurs ? Désillusion et indifférence chez les amateurs C comme dans cible...

Jonathan Bernier, 28-02-2018 | 23h02

Le début de match n'augurait rien de bon. Il y avait à peine huit minutes d'écoulées que les Islanders avaient déjà obtenu quatre échappées, dont trois alors qu'ils évoluaient à court d'un homme.

Inspiré par Antti Niemi, qui n'a cédé que sur la première, le Canadien s'est ressaisi pour finalement l'emporter 3 à 1 devant ses partisans, mercredi au Centre Bell.

Le Finlandais a repoussé 27 tirs pour savourer sa quatrième victoire de la saison.

Seul le rapide Mathew Barzal est parvenu à le déjouer. Une séquence au cours de laquelle Noah Juulsen a tout juste eu le temps de sentir passer un courant d'air.

« Ils ont marqué sur la première échappée. C'était important de parvenir à stopper les autres. Lors de ces trois occasions, la menace est arrivée de plus loin, alors j'ai eu le temps de m'ajuster à la vitesse de l'attaquant, a expliqué Niemi, élu première étoile de la rencontre. Ces trois arrêts m'ont mis rapidement dans le match. »

À pleine vitesse

À l'autre bout de la patinoire, Jonathan Drouin a mené l'attaque du Tricolore avec une première soirée de deux points depuis son match de trois points du 23 janvier.

Après avoir préparé le but de Paul Byron, il a marqué celui qui allait s'avérer le but de la victoire.

« Ç'aurait pu être un peu mieux, mais on a bien joué. Les Islanders, c'est une équipe rapide. On s'est bien défendu et on a démontré qu'on est capable de jouer contre ce genre d'équipe », a souligné Drouin, dont le compteur affiche maintenant 32 points.

Nikika Scherbak a disputé un premier match depuis son rappel, plus tôt cette semaine. Il n'a pas tardé à s'impliquer offensivement.

Il a bénéficié de l'entrée de territoire acharnée de Jacob de la Rose et de la brillante passe de Brendan Gallagher pour inscrire son deuxième but de la saison.

Au risque de se répéter, c'est le jour et la nuit entre ce joueur et celui qui avait été rapidement rétrogradé lors du dernier camp d'entraînement. Le Canadien a bien fait de ne pas jeter l'éponge dans son cas.

Dans le bain rapidement

Mike Reilly n'a pas raté son premier rendez-vous devant ses nouveaux partisans. Le défenseur américain a été utilisé pendant près de 23 minutes. Un territoire inconnu pour l'ancien défenseur du Wild.

« Oui, j'ai joué un peu plus souvent qu'à l'habitude, mais c'était bien, car j'ai pu m'habituer au rythme rapidement », a fait valoir le nouveau venu du Canadien.

« J'ai aimé le travail de Reilly, a indiqué Claude Julien. Il a bien joué pour un gars qui en était à son premier match. Il était confortable et il a pris de bonnes décisions avec la rondelle. Il a une bonne mobilité. Il a été à la hauteur. »

Il faudra un plus grand échantillon pour évaluer son travail. Mais on peut avancer qu'il détient possiblement le meilleur tir de la pointe du Canadien après celui de Shea Weber.

Situation précaire à New York

Alors que le cas du Canadien est pratiquement réglé, les Islanders sont toujours au plus fort de la course pour une place en séries éliminatoires. John Tavares et ses coéquipiers ont perdu un sixième match de suite à l'étranger et ainsi poursuivi leur dégringolade au classement.

« C'est frustrant. On regarde le classement et on sait qu'on n'a pas de marge de manoeuvre. On ne peut se permettre d'en échapper beaucoup », a souligné Anthony Beauvillier, limité à un seul tir au but.

D'ailleurs, depuis la pause du match des étoiles, les New-Yorkais affichent un dossier de 4-8-2. Avec pour résultat qu'ils se retrouvent à quatre points d'une place en séries éliminatoires.

Une exclusion des séries pourrait inciter Tavares à fortement considérer l'option d'évoluer sous d'autres cieux à compter de la prochaine saison.