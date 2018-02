Une valeur élevée pour Tomas Plekanec

Agence QMI 23-02-2018 | 11h18

L'attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec n'aura probablement jamais eu autant de valeur sur le marché en raison de la pénurie de bons joueurs de centre disponibles. C'est la loi de l'offre et la demande.

Rien ne dit que le Tchèque, qui deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison, sera échangé, mais le directeur général Marc Bergevin aurait intérêt à procéder si une équipe est prête à mettre le prix.

Chez les joueurs évoluant à cette position devant profiter de l'autonomie, personne n'arrive à la cheville de Plekanec parmi les clubs vendeurs.

Henrik Sedin, des Canucks, fait certainement partie du lot, mais il a souvent mentionné, tout comme son jumeau Daniel, qu'il n'était pas intéressé de quitter Vancouver.

Rapidement, on retrouve ensuite des joueurs plus marginaux comme David Desharnais, des Rangers de New York, ou encore Mark Letestu, des Oilers d'Edmonton. Pour le reste, ce sont des joueurs de centre qui n'ont même pas 15 points au compteur depuis le début de la saison. Des noms peu alléchants comme Paul Carey (Rangers), Christopher DiDomenico (Blackhawks de Chicago), Nic Dowd (Canucks), Jacob Josefson (Sabres de Buffalo), Jordan Nolan (Sabres), Brad Richardson (Coyotes de l'Arizona), Zac Rinaldo (Coyotes) et Tommy Wingels (Blackhawks).

Derick Brassard : une option intéressante?

L'offre est si mince chez les joueurs de centre de location que certains clubs actifs d'ici la date limite des échanges, ce lundi 26 février, pourraient se tourner vers des joueurs qui seront plutôt autonomes au terme de la saison 2018-2019.

Les Sénateurs d'Ottawa comptent sur différents éléments dans cette situation, soit le Québécois Derick Brassard, de même que Ryan Dzingel et Tom Pyatt.

Pour l'an prochain...

Évidemment, si le Canadien se départit de Plekanec, l'organisation devra bien trouver du renfort au centre en vue de la saison prochaine. Si le nom de John Tavares est sur toutes les lèvres, d'autres joueurs intéressants pourraient être disponibles le 1er juillet. Il y aura ainsi Tyler Bozak, Valtteri Filppula, Leo Komarov, Paul Stastny, Joe Thornton et Antoine Vermette, entre autres. Encore là, les options ne pleuvront pas.

Voici quelques centres qui pourraient déménager d'ici la date limite des transactions, ce lundi 26 février :

- David Desharnais, Rangers de New York

- Mark Lestestu, Oilers d'Edmonton

- Tomas Plekanec, Canadien de Montréal

- Brad Richardson, Coyotes de l'Arizona

- Tommy Wingels, Blackhawks de Chicago