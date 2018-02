Le CH sans ses vedettes contre les Rangers

Agence QMI 22-02-2018 | 11h10

Le Canadien de Montréal n'a pas tenu d'entraînement en matinée, mais Claude Julien s'adressera aux médias avant le match contre les Rangers de New York, jeudi au Centre Bell.

L'entraîneur-chef rendra assurément compte de la situation de Carey Price. Le gardien a raté l'entraînement de la veille et ne jouera pas en soirée. Il a reçu un tir de l'arrière Shayne Gostisbehere à mi-chemin du match contre les Flyers à Philadelphie, mardi. Le numéro 31 est-il affecté par les symptômes d'une commotion cérébrale? Il a terminé cette rencontre malgré tout.

L'organisation a annoncé plus tôt dans la journée que la saison de Shea Weber était terminée. Le défenseur, qui est sur la touche depuis le mois de décembre, subira une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure à un tendon de son pied gauche. Le colosse de la Colombie-Britannique n'a disputé que 26 rencontres cette saison.

C'est sans ses deux vedettes que le Tricolore recevra donc les «Blueshirts» dans un duel d'équipes destinées à rater les séries ce printemps. Tandis que le Canadien (22-29-8, 52 points) figure au 14e rang de l'Association de l'Est, la direction des Rangers (27-28-5, 59 points) a déjà annoncé le début d'une reconstruction, même si l'équipe n'a encore que six points de retard sur le dernier billet disponible pour les éliminatoires.

Montréal et New York ont respectivement perdu leurs six et quatre derniers matchs.