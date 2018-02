Le classement des transactions de Marc Bergevin à la date limite des échanges

Vincent Duquette 16-02-2018 | 14h54

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin est un homme actif à la date limite des transactions depuis son arrivée en poste à l'été 2012.

Le 26 février prochain, il vivra sa sixième date limite, une période au cours de laquelle il a déjà conclu 14 échanges depuis qu'il siège dans les hauteurs du Centre Bell. Avec du recul, certaines de ces transactions ont été largement profitables à son équipe, d'autres, moins.

Voici toutes les transactions réalisées par le DG du Tricolore à la date limite des échanges et dans les jours qui ont précédé ce jour fatidique dans la Ligue nationale de hockey (LNH), classées de la meilleure... à la pire.

Les meilleures

26 février 2016

Le Canadien échange les attaquants Dale Weise et Tomas Fleischmann aux Blackhawks de Chicago, en retour du joueur de centre Phillip Danault et d'un choix de deuxième tour en 2018

Lors de la seule date limite où Bergevin a occupé la chaise de «vendeur», il a réussi à se départir de deux joueurs autonomes sans compensation afin de mettre la main sur un jeune joueur de centre ainsi que d'un choix de deuxième tour dans une cuvée qui revendique une excellente profondeur.

5 mars 2014

Le Canadien fait l'acquisition de l'attaquant Thomas Vanek et d'un choix de cinquième tour (Nikolas Koberstein) des Islanders de New York, en retour de l'attaquant Sebastian Collberg et d'un choix de deuxième tour (Jonathan McLeod)

Même si Vanek a quitté l'équipe au cours de l'été, il a permis au Tricolore de se qualifier pour les séries en récoltant 15 points lors des 18 derniers matchs de la saison régulière. De plus, le CH n'a pratiquement rien donné aux Islanders dans la transaction.

2 mars 2015

Le Canadien fait l'acquisition du défenseur Jeff Petry des Oilers d'Edmonton, en retour d'un choix de deuxième tour (Jonas Siegenthaler) et d'un choix de quatrième tour (Caleb Jones)

Le Tricolore avait besoin d'un bon défenseur numéro 3 pour évoluer derrière le duo Markov-Subban lors des séries de 2015. Petry s'est avéré une bonne acquisition pour le présent et le futur et le prix d'achat ne fut pas exorbitant.

26 février 2013

Le Canadien envoie l'attaquant Erik Cole aux Stars de Dallas et met la main sur l'ailier Michael Ryder ainsi qu'un choix de troisième tour (Connor Crisp)

Bergevin tentait par tous les moyens de se départir du contrat d'Erik Cole. Les Stars ont mordu à l'hameçon en offrant un joueur dont le contrat arrivant à terme à la fin de la campagne 2012-2013, en plus de donner un choix de troisième tour.

5 mars 2014

Le Canadien obtient le gardien Devan Dubnyk des Predators de Nashville en retour de considérations futures

Dans les faits, il s'agit d'un coup de génie de Marc Bergevin! On connaît la suite...

Les «pas pires»

2 mars 2015

Le Canadien met la main sur les joueurs de centre Brian Flynn et Torrey Mitchell des Sabres de Buffalo, en retour d'un choix de cinquième tour (Vojtek Budick), d'un choix de septième tour (Vasilii Glotov), ainsi que de l'attaquant Jack Nevins

Même si Torrey Mitchell et Brian Flynn ont rendu de fiers services au CH durant leur passage à Montréal, ils demeurent des joueurs marginaux que Bergevin a acquis à prix modique.

4 mars 2014

Le Canadien fait l'acquisition du défenseur Mike Weaver des Panthers de la Floride contre un choix de cinquième tour (Ryan Pilon)

2 avril 2013

le Canadien met la main sur le défenseur Davis Drewiske des Kings de Los Angeles en retour d'un choix de cinquième tour (Patrik Bartosak)

Suivant!

27 février 2017

Le Canadien met la main sur le défenseur Jordie Benn des Stars de Dallas, en échange du défenseur Greg Pateryn et d'un choix de quatrième tour (Markus Phillips)

Il est difficile d'évaluer cette transaction à l'heure actuelle, puisque Benn et Pateryn revendiquent des statistiques similaires et un temps de jeu comparable. En bout de ligne, c'est la différence d'âge - Benn étant de trois ans l'aîné de Pateryn - et les résultats des deux équipes qui risquent de faire pencher la balance en faveur de Stars.

29 février 2016

Le Canadien ajoute l'attaquant Stefan Matteau des Devils du New Jersey, en retour de l'attaquant Devante Smith-Pelly

Matteau évolue actuellement dans la Ligue américaine de hockey, alors que Devante Smith-Pelly détient toujours un rôle dans la LNH avec les Capitals de Washington. Cependant, «DSP» n'a jamais vraiment fait sa niche à Montréal (sur la glace en tout cas...).

Les pires

28 février 2017

Le Canadien échange le joueur de centre David Desharnais aux Oilers d'Edmonton, en retour du défenseur Brandon Davidson

La première d'une série de mauvaises transactions conclues par le DG du CH lors de la dernière date limite. Même si Desharnais n'était plus dans les plans de l'équipe, il demeurait un joueur efficace dans un rôle axé sur l'attaque. Pour ce qui est de Davidson, il n'a jamais réussi à chasser la nervosité d'évoluer dans un marché comme Montréal et il a finalement effectué un retour à Edmonton par l'entremise du ballottage.

1er mars 2017

Le Canadien met la main sur le vétéran Steve Ott, en retour d'un choix de sixième tour en 2018.

Savez-vous ce que fait Steve Ott à l'heure actuelle? Il se retrouve derrière le banc des Blues de St. Louis en tant qu'entraîneur adjoint.

1er mars 2017

Le Canadien échange un choix de quatrième tour en 2018 aux Kings de Los Angeles afin de mettre la main sur l'attaquant Dwight King

Même si Bergevin a possiblement racheté son erreur en ayant la possibilité de récupérer son choix dans l'échange de Torrey Mitchell, il s'agit de l'une des pires transactions de son règne. King arrivait avec un bon bagage d'expérience, mais n'était tout simplement pas fait pour jouer dans le style «up-tempo» du Bleu-Blanc-Rouge.

1er mars 2017 :

Le Canadien échange l'attaquant Sven Andrighetto à l'Avalanche du Colorado en retour d'Andreas Martinsen

Depuis qu'il s'est joint à l'Avalanche, Andrighetto a récolté 34 points en 56 matchs. Il s'agit d'une production similaire à Max Pacioretty cette saison. Pour ce qui est d'Andreas Martinsen, il poursuit son développement dans l'organisation des Blackhawks de Chicago après avoir été échangé avant le début de la saison contre un certain Kyle Baun.