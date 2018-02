Jacob de la Rose et Daniel Carr joueront contre les Coyotes - Le Canadien affronte les Coyotes: Deslauriers dans les gradins

Jean-François Chaumont 15-02-2018 | 19h27

GLENDALE | Claude Julien a choisi de brasser sa soupe pour la visite du Canadien en Arizona. Après trois revers d'affilée, l'entraîneur en chef a rayé de sa formation les attaquants Nicolas Deslauriers et Byron Froese afin d'offrir une audition à Jacob de la Rose et Daniel Carr.

Deslauriers regardera une deuxième rencontre de la passerelle de presse depuis ses débuts avec le CH au mois de novembre. Il avait subi le même sort le 30 décembre dernier contre les Panthers à Sunrise.

À l'approche de la date limite des échanges du 26 février, Julien et Marc Bergevin ont l'intention d'évaluer leur personnel.

« Deslauriers et Froese jouaient bien dernièrement, a reconnu Julien. Mais on se doit de regarder des joueurs avant la date limite. Il y a des gars qui n'ont pas joué depuis longtemps. Ils auront un match ce soir et ils seront reposés. C'est une chance de les voir avant de prendre des décisions. »

À la ligne bleue, le Tricolore misera sur les mêmes six défenseurs. Jakub Jerabek sautera donc son tour pour une sixième rencontre d'affilée.

Carey Price sera confronté à Antti Raanta.