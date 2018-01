Jacob de la Rose au centre de Jonathan Drouin et d'Alex Galchenyuk

Agence QMI 16-01-2018 | 13h51

Surprise à l'entraînement du Canadien de Montréal, mardi matin : Jonathan Drouin s'est retrouvé à l'aile de Jacob de la Rose.

Drouin était à l'aile pour la première fois de l'année. Alex Galchenyuk complétait cette unité.

«Je voulais voir ça de mes propres yeux à l'entraînement, a expliqué l'entraîneur-chef Claude Julien lors de son point de presse. Nous prendrons une décision en temps et lieu, mais c'était surtout pour avoir une idée.»

«Ça ne change rien offensivement, que je sois au centre ou à l'aile, mais c'est certain que j'ai joué plus souvent à l'aile dans les dernières années donc je suis plus habitué à cette position, a dit Drouin après l'entraînement des siens.

Les trios de Paul Byron et de Tomas Plekanec sont demeurés les mêmes que la veille, lors de la défaite de 5-4 en prolongation contre les Islanders de New York.

Les duos de défenseurs sont restés les mêmes, alors que Joe Morrow était toujours le septième homme.

Le Tricolore affrontera les Bruins à Boston, mercredi.

L'attaquant Ales Hemsky, qui a recommencé à patiner avec ses coéquipiers la semaine dernière, accompagnera ses coéquipiers à Boston, puis à Washington, mais ne disputera aucun match.

Formation à l'entraînement

Attaquants

Alex Galchenyuk - Jacob de la Rose - Jonathan Drouin

Max Pacioretty - Paul Byron - Charles Hudon

Artturi Lehkonen - Tomas Plekanec - Brendan Gallagher

Nicolas Deslauriers - Byron Froese - Daniel Carr

Défenseurs

Karl Alzner - Jeff Petry

Jordie Benn - Jakub Jerabek

Victor Mete - David Schlemko

Gardien

Carey Price