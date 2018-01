Les nouveaux Bruins s'amènent au Centre Bell

Julie Roy 12-01-2018 | 22h14

Les Bruins de Boston connaissent une saison surprenante. Samedi, au Centre Bell, ils tenteront de reprendre les choses où ils les avaient laissées avant leur pause annuelle.

Avec une fiche de 23-10-7, la troupe de Bruce Cassidy talonne les puissances de l'Association de l'Est. Plus les semaines passent, plus elle semble gagner en confiance. D'ailleurs, à ses 10 derniers matchs, elle a signé huit victoires et n'a pas subi la défaite en temps réglementaire.

«L'objectif est ramener l'équipe au même niveau de jeu qu'avant le pause. Je crois que nous faisions beaucoup de choses très bien, a commenté l'entraîneur-chef de Bruins vendredi, après l'entraînement. Notre équipe est en santé pour la première fois de l'année. Tous nos trios sont en place et sont en mesure de produire. Nous devons nous concentrer à être fort sur le plan défensif et le reste va suivre.»

Dès son arrivée à la barre de l'équipe, en février 2017, Cassidy a instauré certains changements qui se sont avéré payants.

«On a fait des changements mineurs sur le plan défensif. Nous avons gardé beaucoup de choses qui nous ont permis de connaitre du succès par le passé. Offensivement, nous avons opté pour une autre direction. On voulait instaurer un rythme de jeu plus rapide pour suivre l'évolution de la ligue.»

Patrice Bergeron croit que le rythme de jeu et les transitions sont les aspects les plus améliorés chez les Bruins. Il croit aussi que les jeunes y sont pour beaucoup dans les succès de la formation.

«Je savais qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs qui poussaient, mais c'est vraiment au camp d'entraînement que je me suis rendu compte à quel point on avait une bonne équipe, avec un bon mélange de jeunes et de vétérans, a indiqué Bergeron.

«Le début de la saison a été un peu plus difficile car on a eu beaucoup de blessés. Mais ça a permis aux jeunes d'avoir plus d'opportunités, de temps de jeu et de se développer plus rapidement. Ils nous ont énormément aidés.»