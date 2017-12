Le Canadien trébuche 3 à 1 contre le Lightning - Le talent l'emporte «J'ai bien tenté de marquer...» - Mikhail Sergachev «Ça devient très frustrant»-Jonathan Drouin Soirée de retrouvailles pour Jonathan Drouin et le Lightning À la recherche de buts

Jean-François Chaumont 29-12-2017 | 00h50

TAMPA | Le regretté Pat Burns a déjà dit que tu ne vas pas à la chasse à l'ours avec un couteau à beurre. Cette déclaration illustrait assez bien la confrontation entre le Canadien et le Lightning.

Encore une fois privé de Shea Weber et de David Schlemko, le CH se présentait à Tampa avec une défense des plus douteuses contre la meilleure attaque de la LNH. Il n'y a pas eu de miracle.

Le Lightning a gâché le retour de Jonathan Drouin en Floride en l'emportant 3 à 1, jeudi, au Amalie Arena. Il s'agit donc d'un troisième revers d'affilée pour les « Glorieux ».

Après le revers de 3 à 1 à Raleigh, Claude Julien avait souhaité le réveil offensif de son équipe. On devra encore attendre. Brendan Gallagher a marqué l'unique but des visiteurs en redirigeant un tir de Charles Hudon avec son gant au début de la deuxième période.

« Offensivement, c'est la raison pourquoi nous ne gagnons pas, a résumé Drouin. Nous ne marquons pas assez de buts. Sans Carey Price, le Lightning aurait pu mener 4 à 0 après une période. Carey a gardé l'équipe dans le match. Mais c'est à moi et aux joueurs qui sont payés pour marquer de commencer à produire. »

Une disette de 11 matchs

En quête d'une fameuse étincelle, Julien a brisé la combinaison de Drouin et Max Pacioretty pour ce match contre la meilleure formation de la LNH. De retour à l'aile gauche aux côtés de Phillip Danault et Andrew Shaw, Pacioretty s'est une fois de plus transformé en fantôme sur le plan offensif. Le capitaine n'a pas marqué à ses 11 dernières sorties.

Pacioretty a également fait mal à son équipe en visitant le banc des punitions en troisième période alors que Nicolas Deslauriers s'y retrouvait déjà. À 5 contre 3, Steven Stamkos a réussi son deuxième but du match pour passer le K.-O. aux visiteurs.

« On peut facilement blâmer le capitaine pour sa punition, il la méritait, a dit Julien. Mais, il y a eu d'autres facteurs dans ce match. Nous avons écopé de six punitions contre la meilleure équipe de la LNH en supériorité numérique. C'était beaucoup trop. »

Avec deux buts, Stamkos a maintenant 47 points (15 buts, 32 passes) depuis le début de la saison. Nikita Kucherov, l'autre redoutable attaquant des Bolts, a terminé la soirée avec une passe pour porter sa fiche à 52 points (24 buts, 28 passes). Chez le CH, Gallagher, Alex Galchenyuk et Phillip Danault se partagent le sommet des marqueurs à 21 points chacun. Il y a donc un monde de différences entre les deux équipes.

Merci à Price

Pour près de 40 minutes, le Tricolore menait 1 à 0 contre le Lightning. Price a multiplié les gros arrêts pour garder son équipe en vie. Mais avec seulement 12 secondes à jouer en deuxième période, le ciel s'est écroulé sur la tête du CH.

Kucherov a gagné logiquement une course contre Karl Alzner pour récupérer une rondelle en fond de territoire. Sans même se retourner, le Russe a réalisé une passe parfaite pour Stamkos, qui fonçait vers Price. Le capitaine du Lightning n'a pas manqué sa chance.

Après ce jeu, le Lightning n'a jamais ralenti. Brayden Point et Stamkos ont ajouté les deux autres buts en troisième.

Sergachev, un talent brut

Pour une première fois depuis l'échange du 15 juin, Drouin a renoué avec ses anciens coéquipiers du Lightning. Placé au centre avec Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen, Drouin n'a pas été un facteur déterminant. Des trois attaquants au sein de ce trio, Galchenyuk a été le plus menaçant avec cinq tirs.

Mikhaïl Sergachev, le neuvième choix au total au repêchage de 2016, a joué une bien meilleure rencontre. Le défenseur de 19 ans a démontré son immense potentiel en réussissant plusieurs beaux jeux. Très calme avec la rondelle, Sergachev a terminé le match avec près de 19 minutes de temps de jeu.