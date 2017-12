Le CH s'incline 3 à 1 contre les Hurricanes - Des canons encore au neutre Yanni Gourde, une autre trouvaille Shea Weber et David Schlemko ne font pas le voyage

Jean-François Chaumont 27-12-2017 | 23h13

RALEIGH, Caroline du Nord | Il y avait une équipe avec un bon premier trio et une équipe avec un premier trio en panne. Menés par Jordan Staal, Sebastian Aho et Teuvo Teravainen, les Hurricanes ont triomphé du Canadien 3 à 1, mercredi, au PNC Arena.

Pour le CH, l'histoire se répète. Max Pacioretty et Jonathan Drouin ont prolongé leur série noire sans but à respectivement dix et sept rencontres.

« Nous voulons bien jouer défensivement, mais nous restons trop sur nos talons, a murmuré Pacioretty après la rencontre. La meilleure façon de bien défendre restera toujours de garder la rondelle dans le territoire adverse avec une bonne pression. Nous ne le faisons pas assez. C'est mon travail, mais je ne le fais pas bien depuis le début de l'année. Je devrai regarder des vidéos pour trouver des façons de produire. »

Si Pacioretty dissimulait très mal sa frustration, Claude Julien n'a pas eu peur de critiquer publiquement un de ses joueurs. Après les questions en français, Julien a offert un jugement très sévère du jeu de Drouin.

« Ils doivent amener davantage de rondelles au filet, a noté Julien. Regardez ce soir, Drouin a commis plein de revirements. Tu ne peux pas jouer comme ça. Tu dois t'assurer de bien protéger la rondelle, au lieu d'y aller dans la dentelle. Parfois, tu dois jouer de la bonne façon et tirer au filet, et t'assurer que tes coéquipiers savent que la rondelle va au filet. On peut être meilleurs dans cette facette. »

Utilisé au centre depuis le début de la saison, Drouin pourrait retourner à l'aile d'ici les prochains matchs. Julien n'a pas écarté la possibilité de miser à nouveau sur Alex Galchenyuk comme centre en plus de dire qu'il avait bien aimé les débuts de Charles Hudon à cette position clé face aux Hurricanes.

Au cercle des mises en jeu, Drouin a connu une autre rencontre pénible avec un faible 36 % (4 en 11).

Une punition coûteuse

Galchenyuk jouait l'un de ses bons matchs de la saison. Auteur de l'unique but des siens, il était l'attaquant le plus menaçant et le plus créatif. Mais on ne se souviendra pas uniquement de ses bons coups.

En troisième période, Galchenyuk a placé son équipe dans une position périlleuse en écopant d'une punition pour avoir retenu Marcus Kruger en fond de territoire. Les Hurricanes lui ont fait payer cher son indiscipline en marquant quelques secondes plus tard.

Aho a bondi sur une rondelle libre pour déjouer Carey Price, qui venait de bloquer des frappes d'Elias Lindholm et de Jordan Staal. L'homme masqué du CH n'y pouvait rien sur le troisième tir d'affilée.

S'il ne s'est pas gêné pour critiquer Drouin, Julien a refusé de le faire avec Galchenyuk pour sa punition.

« Si on suit le livre des règlements, c'était une punition, a rappelé l'entraîneur en chef. Mais avec un pointage de 1 à 1 en troisième période, il y a des arbitres qui n'auraient pas fait cet appel. Je considère que c'était une punition très limite. Alex a été très bon ce soir pour nous. »

Aho a marqué le but d'assurance quelques minutes plus tard dans un filet désert. Les Canes ont gagné cette rencontre grâce à leur premier trio, celui de Staal, Aho et Teravainen. Les trois attaquants ont passé la soirée dans le territoire ennemi.

Teravainen, qui était un des attaquants convoités par Trevor Timmins lors du repêchage de 2012, a joué un match inspiré. Le Finlandais a inscrit le premier but des siens d'un puissant tir sur réception.

Une vague de virus

Ce voyage en Caroline du Nord n'avait rien d'un périple facile pour le CH. En plus de sauter dans l'avion le matin même de la rencontre et de ne pas avoir d'entraînement, Julien a eu à composer avec une vague de virus au sein de son équipe.

« Ce n'est pas une excuse pour le résultat final », a mentionné Pacioretty lorsque questionné sur l'état de santé de plusieurs joueurs.

Jeff Petry est l'un des joueurs du Tricolore à avoir joué la rencontre même s'il était malade. En l'absence de Shea Weber (blessé au pied gauche) et de David Schlemko (malade), Petry a tout de même terminé le match avec un temps de jeu de 25 min 2 s, un sommet chez le Canadien.

- Le CH (16-17-4) renouera avec l'action dès jeudi soir contre le Lightning, à Tampa.