Le Canadien veut freiner sa glissade

Agence QMI 14-12-2017 | 11h26

Le Canadien de Montréal devra réagir jeudi soir lorsqu'il accueillera les surprenants Devils du New Jersey au Centre Bell.

Les favoris de la foule se remettent d'une série de trois revers et les visiteurs ne sont pas à prendre à la légère. Ceux-ci se battent pour le sommet de la section Métropolitaine avec une fiche de 17-9-4 et 38 points. Ils en comptent un de moins que les Blue Jackets de Columbus et s'amènent à Montréal avec 10 victoires en 16 rencontres à l'étranger cette saison (10-4-2). Certes, ils jouent mieux sur les patinoires adverses qu'à domicile, où ils présentent une fiche de 7-5-2.

Un congé salutaire?

Le Canadien reprendra le collier après un repos de quatre jours, marqué par un entraînement quasi punitif mardi, lors duquel l'entraîneur-chef Claude Julien a perdu patience.

Un autre élément pouvant aider la cause d'une équipe bien reposée est l'absence du pilier de l'attaque adverse : Taylor Hall, meilleur pointeur des siens, n'a pas fait le voyage à Montréal en raison d'une contusion à un genou subie mardi soir.

Seul point d'interrogation réel quant à l'effectif du Bleu-Blanc-Rouge? La présence de Shea Weber. Le quart-arrière étoile n'est visiblement pas à 100% et continue d'être ennuyé par une blessure au bas du corps. Le numéro 6 s'est entraîné mercredi, mais a raté la séance du lendemain et n'est pas confirmé dans la formation partante.

Entre les poteaux, Carey Price effectuera son 20e départ de la campagne. Chassé du match de samedi contre les Oilers d'Edmonton, l'homme masqué du Tricolore a une moyenne de 8-9-2 cette saison, ainsi qu'un taux d'efficacité de ,899 et une moyenne de buts alloués de 3,16.

Il sera opposé à Cory Schneider (12-6-3), qui a maintenu un taux de ,920 en 22 départs cette saison.

Lehkonen sur la glace

Par ailleurs, l'attaquant Artturi Lehkonen était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers, jeudi, à Brossard. Le Finlandais de 22 ans n'a pas joué depuis le 11 novembre en raison d'une blessure au bas du corps.

Quelques vétérans étaient absents, puisqu'il s'agissait d'un entraînement optionnel. Le capitaine Max Pacioretty manquait notamment à l'appel.