Le CH aura Connor McDavid à l'oeil

Agence QMI 09-12-2017 | 09h38

Le Canadien de Montréal tentera de gagner un premier match, cette semaine, en profitant de la visite d'une équipe qui en arrache.

Pendant que la saison s'annonçait prometteuse, les Oilers d'Edmonton (11-15-2) éprouvent toute la misère du monde depuis le lancement du calendrier 2017-2018.

La formation albertaine occupe l'avant-dernier rang de l'Ouest avec 24 points. Connor McDavid et sa bande n'ont que quatre gains à leurs 10 dernières sorties et leur cumulatif de 80 buts en 28 matchs est l'une des plus faibles productions de leur association.

D'ailleurs, McDavid débarque à Montréal avec seulement un but à ses huit dernières sorties.

Le retour de Drouin

À égalité avec les Bruins de Boston (30 points) au troisième rang de la section Atlantique, le Canadien (13-13-4) profite d'une quatrième confrontation consécutive à domicile, mais la dernière semaine n'a guère été fructueuse pour le Tricolore. Le Bleu-blanc-rouge a essuyé des revers de 6-3 contre les Blues de St. Louis et de 3-2 en prolongation jeudi contre les Flames de Calgary.

Les joueurs ont toutefois eu une bonne nouvelle à l'entraînement, vendredi, alors que Jonathan Drouin était de retour au centre du premier trio. Celui-ci a raté les matchs aller-retour contre les Red Wings de Detroit en raison d'une blessure, puis il a ensuite été affligé par un virus qui l'a contraint à rater les deux duels de cette semaine.

Carey Price sera devant le filet du CH, lui qui obtiendra alors son huitième départ consécutif.