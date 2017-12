Un excellent début pour Brendan Gallagher

Agence QMI 01-12-2017 | 12h34

Depuis le début de la saison, Brendan Gallagher s'impose comme un pilier à l'attaque chez le Canadien de Montréal.

Le petit et fougueux attaquant vient de disputer son premier match de trois points contre les Red Wings à Detroit, grâce à une récolte de deux buts, jeudi.

À sa sixième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Gallagher vient d'enfiler 12 filets en 27 matchs, une première chez les ailiers droits du Tricolore depuis Alex Kovalev en 2007-2008.

Depuis 1982-1983, seuls Richard Zednik (13), en 2002-2003, Mark Recchi (13), en 1996-1997, et Stéphane Richer (14), en 1987-1988, ont enfilé plus de buts après 27 matchs.

«Monsieur premier but» en novembre

Par ailleurs, Gallagher est dans une classe à part chez les patineurs de la LNH, et ce, même s'il joue surtout sur la troisième unité du CH.

L'Albertain de 25 ans a été l'auteur du premier but dans un match à cinq occasions depuis le début de la campagne - tous en novembre -, ce qui lui confère le premier rang du circuit Bettman à ce chapitre, à égalité avec Jason Zucker, du Wil du Minnesota, et Nazem Kadri, des Maple Leafs de Toronto.

Lorsque Gallagher est le premier à fait scintiller lumière rouge dans un match cette saison, le Canadien présente une fiche de 4-1-0.

L'entraîneur-chef Claude Julien espère certainement qu'il maintiendra sa production et continuera d'aider la cause du Bleu-Blanc-Rouge, qui devra jouer pour plus de ,600 s'il veut être des séries éliminatoires.