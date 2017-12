Les Sénateurs de passage au Centre Bell

Agence QMI 29-11-2017 | 11h57

Le Canadien de Montréal tentera de remporter une troisième victoire consécutive lorsqu'il accueillera les Sénateurs d'Ottawa, mercredi soir.

Une victoire pourrait s'avérer plutôt significative, puisqu'elle pourrait permettre aux hommes de Claude Julien de rejoindre les Red Wings de Detroit au troisième rang de la section Atlantique.

Il faut dire que les difficultés qu'éprouvent plusieurs équipes de cette section jouent en faveur du Tricolore. En effet, outre le Lightning de Tampa Bay (36 points) et les Maple Leafs de Toronto (33 points), les six autres équipes de l'Atlantique connaissent des saisons très ordinaires. Les Red Wings, les Bruins de Boston, le Canadien, les Sénateurs et les Panthers de la Floride ont tous entre 22 et 25 points au classement. Puis, il y a les Sabres de Buffalo, qui ferment la marche à 16 points.

Pour un troisième match consécutif, ce sera Carey Price qui sera devant le filet bleu-blanc-rouge. Le numéro 31, qui est de retour d'une blessure au bas du corps, n'a accordé qu'un seul filet lors de ses deux derniers matchs face aux Sabres et aux Blue Jackets de Columbus.

De leur côté, les Sénateurs ont été défaits à leurs quatre derniers duels. En huit parties depuis l'échange qui l'a fait passer de l'Avalanche du Colorado à la formation de la capitale canadienne, l'attaquant Matt Duchene n'a réussi qu'un seul petit but et maintenu un horrible différentiel de -10.

Shea Weber patine encore

Shea Weber s'est entraîné avec deux autres défenseurs du Canadien, Victor Mete et Brandon Davidson, en matinée à Brossard.

Mardi, il avait patiné en solitaire. L'arrière de 32 ans n'a pas joué depuis le 18 novembre contre les Maple Leafs de Toronto.

Weber, qui souffre d'une blessure à une jambe, n'avait toujours pas reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu, mardi.

En 20 matchs cette saison, il a récolté 13 points, dont quatre buts. Il a également présenté un différentiel de -7.

En plus des trois défenseurs, le gardien substitut Antti Niemi était sur la glace. Tout indique que Mete sera laissé de côté