Le Canadien visera un troisième gain d'affilée face ce soir face au Wild - Andrew Shaw Shaw à son poste

Agence QMI 02-11-2017 | 13h38

ST. PAUL, Minnesota | Absent de l'entraînement la veille en raison d'un rhume, Andrew Shaw a reçu le feu vert pour affronter le Wild, ce soir, au Xcel Energy Center.

«Je me suis reposé hier, j'ai patiné ce matin et je me sens bien», a dit Shaw à sa sortie d'un entraînement optionnel.

Shaw jouera encore une fois à l'aile droite aux côtés de Phillip Danault et de Max Pacioretty.

«La confiance et le moral sont de retour au sein de ce vestiaire, a raconté le numéro 65. Il faut poursuivre sur notre lancée.»

Pour une première fois cette saison, le CH vit des jours plus heureux avec deux gains d'affilée et trois victoires à ses quatre derniers matchs.

«Nous avons enfin de bons résultats et nous trouvons des façons de marquer des buts, a souligné le capitaine Max Pacioretty. Mais le chemin à parcourir restera très long. Nous ne sommes pas encore où nous voulons comme équipe, surtout au classement.»

Galchenyuk et les minutes

Encore une fois, Alex Galchenyuk patinera à l'aile gauche du quatrième trio en compagnie de Michael McCarron et de Torrey Mitchell. À ses deux dernières sorties, Galchenyuk n'a pas dépassé le cap des onze minutes.

«Ce n'est pas moi qui décide de mon temps de jeu, c'est la seule chose que je peux dire, a affirmé Galchenyuk. Qui n'aimerait pas jouer plus souvent?»

À quelques heures du match contre le Wild, Claude Julien a parlé d'un processus avec le numéro 27.

«On aimerait souvent lui donner plus de temps de jeu, mais ça dépend de la situation, a mentionné l'entraîneur en chef. Avec les désavantages numériques, ça coupe la glace à plusieurs joueurs. Alex est plus compétitif dernièrement, il patine mieux et il a plus de détermination. Je le sens aussi réceptif, ce n'est pas un problème.»

Malgré sa faible utilisation, Galchenyuk a marqué quatre buts en 12 matchs cette saison. Il partage le sommet des buteurs de l'équipe avec Brendan Gallagher et Pacioretty.

Formation projetée du Canadien

Attaquants

Artturi Lehkonen - Jonathan Drouin - Paul Byron

Max Pacioretty - Phillip Danault - Andrew Shaw

Charles Hudon - Tomas Plekanec - Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk - Michael McCarron - Torrey Mitchell

Défenseurs

Victor Mete - Shea Weber

Karl Alzner - Jordie Benn

Brandon Davidson - Jeff Petry

Gardien

Carey Price