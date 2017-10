Charles Hudon inscrit ses deux premiers buts dans un gain de 8 à 3 du Canadien à Ottawa - L'attaque débloque Julien très satisfait

Jonathan Bernier 30-10-2017 | 23h54

OTTAWA | Manifestement, avec le Canadien, c'est tout ou rien. Pratiquement incapable d'acheter un but au cours des deux premières semaines du calendrier, voilà qu'il vient d'en marquer au moins cinq dans trois de ses quatre derniers matchs.

Lundi, ce sont Craig Anderson et les Sénateurs d'Ottawa qui ont fait les frais de cette explosion en attaque. Mené par les deux premiers buts de la carrière de Charles Hudon, le Tricolore l'a emporté 8 à 3 sur ses rivaux de la division Atlantique.

Pourtant, on a rapidement eu l'impression que l'on assisterait à une autre longue soirée. Il n'y avait que 21 secondes d'écoulées lorsque Tom Pyatt a déjoué Al Montoya sur le tout premier tir du match.

La décision de Claude Julien de faire confiance à l'auxiliaire de Carey Price dans une rencontre aussi importante avait fait jaser en matinée. Venait-elle déjà de lui sauter au visage ?

Finalement, non. L'Américain, qui gardait la cage du Tricolore pour la première fois depuis le 18 octobre, à Los Angeles, a donné raison à son entraîneur. Montoya a repoussé 25 tirs en route vers son premier gain de la saison.

Le travail apporte la chance

Depuis le début de la campagne, l'organisation du Canadien au grand complet, du propriétaire aux joueurs, en passant par le directeur général, attend avec impatience que les bonds chanceux ou favorables finissent par les avantager.

Ce type de coup de chance récompense habituellement l'équipe qui travaille le mieux. Lundi, c'était le Canadien et on a pu constater le résultat. Un joueur qui sort son propre gardien de son demi-cercle lors d'un repli défensif et un tir raté qui se transforme en passe.

Voilà à quoi a ressemblé le retour du balancier. Des séquences qui ont mené au premier de la saison d'Artturi Lehkonen et au deuxième du match de Hudon.

« Ce soir, tous les trios y sont allés à fond. Ça a rapporté des résultats. On était constamment en échec avant. On a récupéré plusieurs rondelles de cette façon », a expliqué Lehkonen, auteur de deux buts.

D'ailleurs, il aura fallu attendre 18 matchs pour voir Hudon inscrire son premier but dans la LNH, mais c'en fut tout un. L'attaquant a déjoué Anderson du côté court après avoir servi une brillante feinte à Erik Karlsson lors de sa réception de passe. On ne parle pas du dernier venu !

« Je me doutais qu'il ferait ça. On en avait parlé durant notre meeting qu'il aimait se lancer à la ligne bleue. Le synchronisme était parfait. C'était un bon moment », a déclaré le Québécois, dont la fierté était encore visible dans le vestiaire.

Galchenyuk maximise son temps de jeu

Une fois de plus, Alex Galchenyuk fut l'un des joueurs les moins utilisés par l'entraîneur-chef du Canadien (10 min 43 s). Ce qui ne l'a pas empêché de faire scintiller la lumière rouge pour la troisième fois en quatre matchs. À l'instar du capitaine, d'ailleurs.

Galchenyuk a accepté une splendide passe de Jordie Benn avant de s'échapper devant le gardien des Sénateurs.

« Au départ, je pensais envoyer la rondelle le long de la rampe. Puis, j'ai vu un chandail blanc filer au centre de la glace. Je n'ai fait que l'envoyer dans sa direction. Chucky l'aurait récupéré, même si la passe avait été croche », a décrit Benn.

L'athlète de 23 ans a choisi le bon moment pour maximiser son temps d'utilisation. Des rumeurs de transaction émanant de New York ont fait état, plus tôt cette semaine, de l'intérêt des Rangers à son endroit.

Or, Glen Sather (président), Jim Schoenfeld (DG adjoint), Gilles Léger (dépisteur professionnel) et Doug Risebrough (conseiller) des Rangers étaient des spectateurs attentifs sur la passerelle du Centre Canadian Tire.

- Déjoué six fois sur 15 tirs, Anderson a cédé sa place à Mike Condon au terme de la deuxième période.

- En début d'après-midi, le Canadien a annoncé que Nikita Scherbak avait subi une intervention chirurgicale au genou gauche. On parle d'une période de remise en forme de six semaines.