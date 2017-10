Ondrej Pavelec a rendez-vous avec le Canadien

Agence QMI 27-10-2017 | 13h57

L'entraîneur-chef des Rangers de New York Alain Vigneault misera à nouveau sur le gardien Ondrej Pavelec à l'occasion du match de samedi contre le Canadien de Montréal au Centre Bell.

C'est du moins ce qu'a indiqué le quotidien «New York Post», vendredi.

L'ancien porte-couleurs des Jets de Winnipeg a aidé les «Blueshirts» à l'emporter 5-2 aux dépens des Coyotes de l'Arizona, jeudi, effectuant 27 arrêts. Le vétéran des Rangers Henrik Lundqvist avait échappé ses deux rencontres précédentes.

Pavelec affiche une moyenne de buts alloués de 3,08 et un taux d'efficacité de ,889 en 2017-2018.

L'affrontement du week-end mettra aux prises les équipes occupant - avant les parties de vendredi - les 14e et 16e places de l'Association de l'Est. New York présente un dossier de 3-6-2 depuis le début de la campagne, alors que le Tricolore a gagné deux fois en 10 joutes (2-7-1).