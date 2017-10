Le Canadien est blanchi 2 à 0 par Henrik Lundqvist - Attaque en panne Revirements, manque de cohésion « Un petit velours de battre le Canadien » - David Desharnais Un peu de positif malgré tout « Un manque de finition » - Claude Julien

Jonathan Bernier 09-10-2017 | 00h23

NEW YORK | Cette fois, ce ne fut pas par manque d'effort ou de travail. Contrairement à la veille, le Canadien s'est présenté à l'heure. À l'inverse de sa visite à Washington, il a obtenu sa part d'occasions de marquer, mais n'a pas su capitaliser. Voilà où le match s'est joué.

Incapable d'acheter le moindre but, la troupe de Claude Julien s'est inclinée par la marque de 2 à 0 devant les Rangers, dimanche soir au Madison Square Garden. Henrik Lundqvist a repoussé 34 tirs, en route vers le 62e jeu blanc de sa carrière.

« L'effort était meilleur, mais ce n'était pas assez. Ce n'est pas suffisamment d'amener la rondelle au filet. Il faut la mettre dans le filet », a lancé Max Pacioretty à son retour au vestiaire.

L'entraîneur-chef du Canadien comptait sur cette rencontre pour racheter la contre-performance de la veille.

Malheureusement, son groupe et lui sont rentrés à Montréal avec un dossier d'un gain et deux revers. Une victoire acquise en tirs de barrage contre les jeunes Sabres de Buffalo, faut-il le rappeler.

Buts refusés

Oui, c'est un Canadien beaucoup plus combatif que la veille qui s'est présenté à New York. Les trios de Jonathan Drouin et de Tomas Plekanec ont appliqué une pression constante au cours de leurs premières présences sur la patinoire.

Des efforts qui auraient pu provoquer deux buts. Chaque fois, une révision vidéo a conclu que le Tricolore avait agi dans l'illégalité.

La première fois, Andrew Shaw a dirigé volontairement la rondelle avec son patin sur la jambière d'Henrik Lundqvist, lui donnant l'élan nécessaire pour traverser la ligne rouge.

À la seconde occasion, on a jugé qu'un contact entre Pacioretty et le gardien des Rangers avait nui au travail de ce dernier.

« C'est sûr que c'est frustrant sur le coup, mais je crois qu'ils ont rendu les bonnes décisions », a soutenu le capitaine du Canadien.

Comble de malchance, avant la fin du premier tiers, Shea Weber a vu la passe que Brady Skjei destinait à Michael Grabner ricocher sur son patin droit avant de terminer sa course derrière Carey Price.

Affinités déficientes

Pour l'effort qu'il a déployé, le Canadien aurait mérité un meilleur sort. Un fait demeure cependant, le Tricolore n'a pas été en mesure de s'inscrire au pointage face à une formation qui avait accordé 12 buts à ses deux premiers matchs. À un certain moment, on se serait cru de retour en avril, où cette même incapacité à marquer a mené les Montréalais à une élimination hâtive en séries éliminatoires.

D'ailleurs, à ses trois premiers matchs, le Canadien a été limité à trois buts.

Claude Julien devra trouver une façon de faire débloquer Alex Galchenyuk. Et ce n'est pas que la faute de l'attaquant de 23 ans. L'Américain n'a aucune affinité avec Phillip Danault et Andrew Shaw. Les trois compagnons ont de la difficulté à se trouver sur la patinoire. Comme si chacun n'était pas en mesure de deviner les intentions des deux autres.

« On ne peut pas gagner un match si on ne marque pas, a convenu Galchenyuk. On doit trouver des solutions. »

Julien a tenté une expérience en fin de match en insérant Galchenyuk à la droite de Max Pacioretty et Jonathan Drouin. Reste à voir si cette combinaison tiendra jusqu'à la visite des Blackhawks, mardi.

Habituellement l'un des meneurs au chapitre des tirs au but chez le Canadien, Galchenyuk n'a mis à l'épreuve les gardiens adverses qu'à six occasions depuis le début de la saison.

Mika Zibanejad a été l'autre marqueur des Rangers.