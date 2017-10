Jakub Jerabek et Michael McCarron retranchés

Agence QMI 01-10-2017 | 00h30

Le Canadien de Montréal a retranché le défenseur Jakub Jerabek et l'attaquant Michael McCarron, samedi avant-midi.

À 26 ans, Jerabek tentait de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir longuement évolué dans son pays natal, en République tchèque. La saison dernière, il a par ailleurs évolué avec le club russe de Podolsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Jerabek devra maintenant se rapporter au Rocket de Laval, club-école du Canadien dans la Ligue américaine, tout comme McCarron.

À propos de McCarron, il a déjà participé à 51 matchs dans la LNH. L'attaquant a toutefois connu un camp d'entraînement décevant.

Carr et Holland au ballottage

Le Canadien a également annoncé avoir soumis au ballottage les noms des attaquants Daniel Carr et Peter Holland.

S'ils ne sont pas réclamés, ils devraient aussi jouer avec le Rocket.

À la suite de ces décisions, la présence du Québécois Charles Hudon à Montréal pour entamer la saison régulière semble de plus en plus probable. L'attaquant Jacob De La Rose et le jeune défenseur Victor Mete demeurent également dans l'entourage du Tricolore.