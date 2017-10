Le costaud attaquant et Jerabek sont rétrogradés à Laval - Julien déçu de McCarron Galchenyuk: la clé Le Canadien explose en attaque et écrase les Sénateurs Un camp décevant Galchenyuk doit travailler

Jean-François Chaumont 30-09-2017 | 13h00

Michael McCarron et Jakub Jerabek rêvaient de porter le chandail du Canadien le 5 octobre, soir de l'ouverture de la saison contre les Sabres à Buffalo. Ils n'ont pas atteint leur objectif.

À quelques heures du dernier match préparatoire contre les Sénateurs d'Ottawa, Marc Bergevin a renvoyé McCarron et Jerabek dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

Daniel Carr et Peter Holland ont subi le même sort, mais ils doivent passer par l'étape du ballottage avant de prendre le métro en direction de Laval.

Julien a expliqué les choix de son directeur général.

« McCarron n'a peut-être pas connu le meilleur camp, a admis l'entraîneur en chef. C'est dommage, car on sait que c'est un joueur qui est capable d'un peu plus. Ses atouts font de lui un bon espoir. Il va aller à Laval pour revenir sur la bonne voie et jouer comme on le veut. Il a un gros gabarit et de bonnes habiletés. Il doit améliorer des choses avec la rondelle. Il a fait du bon travail cet été pour s'améliorer. Il doit maintenant mettre ça en place. »

En bon professeur, Julien n'a pas trop critiqué le choix de premier tour de l'organisation en 2013. Oui, il est grand et gros, mais McCarron n'a pas la rapidité pour suivre le rythme dans la LNH.

De la Rose avant McCarron

McCarron a perdu sa course contre Jacob De La Rose, un autre ancien haut choix de l'équipe qui tarde à prendre son envol.

« Jacob est un bon patineur, un joueur responsable avec un bon gabarit, a expliqué Julien. Il doit continuer à jouer avec de la confiance et s'améliorer de match en match. Au camp, à tous les matchs qu'on le voyait, il semblait s'améliorer. »

La question du ballottage a aussi pesé dans la balance.

« Quand un joueur doit passer par le ballottage, il faut y penser puisqu'il y a un risque de le perdre, a souligné l'ancien entraîneur des Bruins. C'est une décision sérieuse. McCarron pouvait retourner à Laval sans passer cette étape. »

De La Rose, un choix de 2e tour en 2013, pourrait ouvrir la saison au centre du quatrième trio à la place de Torrey Mitchell.

Question de temps

À la ligne bleue, Jerabek a connu un meilleur camp que Joe Morrow et Brendan Davidson. Mais ce n'était pas assez pour prolonger son séjour avec le grand club. Au cours des derniers jours, Julien avait également protégé Davidson et Morrow en répétant que certains joueurs ne jouaient pas à la hauteur de leur talent.

À Laval, Jerabek aura l'occasion de jouer un rôle plus important.

« C'est sa première fois en Amérique du Nord, a rappelé Julien. Il a un ajustement à faire. On aime son jeu dans l'ensemble. Il patine bien, il voit bien le jeu devant lui. On va lui donner une chance de s'améliorer. Une des raisons majeures, c'est pour lui donner plus d'expérience en Amérique du Nord.

« Jerabek est proche de la LNH, a continué Julien. Il a joué dans des compétitions internationales, il a joué contre des joueurs élite. C'est très possible qu'on le revoie. »

Contrairement à Davidson (1,425 M$) et Morrow (650 000 $), le Tchèque de 26 ans n'a pas un contrat garanti de la LNH.