Le Canadien débarque au Centre Vidéotron

Agence QMI 18-09-2017 | 09h38

Le Canadien de Montréal disputera son premier match préparatoire, lundi soir, face aux Bruins de Boston au Centre Vidéotron de Québec.

Ce sera donc l'occasion pour certains joueurs de se faire valoir auprès des entraîneurs du Tricolore.

Dimanche, les hommes de Claude Julien ont disputé un match intra-équipe au Centre Bell. Le jeune Charles Hudon en a profité pour briller en y amassant trois aides

La formation pour le match face aux Bruins n'a toujours pas été dévoilée.

Au cours du week-end, l'entraîneur-chef du Canadien promettait toutefois de gâter les partisans de Québec.

«Je comprends ce que ça veut dire d'aller jouer à Québec, avait-il mentionné lors d'un entretien téléphonique avec "Le Journal de Québec". On ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains jours, mais on sait qu'un gars comme Phillip [Danault] vient du coin et que les gens veulent le voir jouer. Notre intention est d'amener des joueurs qui vont susciter un intérêt pour les gens de Québec. On compte sur d'autres joueurs locaux, comme Éric Gélinas ou Zachary Fucale, qui a joué pour les Remparts de Québec. On veut s'assurer que les gens de Québec aient envie de venir voir le match.»

Il s'agit de la première de huit rencontres préparatoires pour le CH.