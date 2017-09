Claude Julien recherche plus un bon passeur qu'un défenseur mobile - Benn, possible partenaire de Weber

Jean-François Chaumont 17-09-2017 | 17h06

MONTRÉAL | Jordie Benn n'a pas le profil d'un défenseur numéro un ou deux. Il a toujours joué un rôle plus effacé au sein d'un troisième duo, que ce soit lors de ses jours avec les Stars de Dallas ou à son arrivée au mois de février dernier avec le Canadien.



Depuis le divorce avec Andreï Markov, il y a une question qui revient toujours. Qui sera le partenaire de Shea Weber à la ligne bleue? Avant le début du camp, Karl Alzner et David Schlemko représentaient deux options plausibles. Le nom de Benn ne circulait pas beaucoup. Mais ça devrait maintenant changer.



Claude Julien a offert quelques indices sur les qualités recherchées pour remplir ce mandat à la gauche de Weber.



« Je n'ai pas encore écrit un nom sur mon tableau pour le partenaire de Shea, a dit Julien. Je ne cherche rien de précis. Si j'avais un gars qui transporte bien la rondelle d'un bout à l'autre, ça donnerait un bon équilibre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner avec un autre genre de défenseur. »



« Pour moi, la qualité principale d'un défenseur est de bien bouger la rondelle, a poursuivi l'entraîneur en chef. Il n'est pas obligé de bien transporter la rondelle s'il réussit à bien la déplacer. Je veux un défenseur qui sortira rapidement la rondelle du territoire, même s'il a plus une mentalité défensive. »



Cette longue définition ressemble drôlement à Benn. Le frère de Jamie Benn n'a rien d'un patineur explosif et il ne transporte pas la rondelle d'une zone à l'autre, mais il peut réussir de bonnes sorties.



Du côté gauche



Acquis des Stars pour le malheureux Greg Pateryn, Benn a principalement joué du côté droit la saison dernière même s'il est un défenseur gaucher.



Pour les premiers jours du camp, Julien l'a placé à la gauche avec Mark Streit, un autre gaucher qui peut jouer des deux côtés.



Weber, quant à lui, sert de professeur au jeune Victor Mete. Même s'il a un bel avenir devant lui, Mete ne fera pas le saut dès cette saison à Montréal. Il poursuivra son apprentissage avec les Knights de London et il visera un poste avec Équipe Canada pour le Championnat du monde junior qui se déroulera à Buffalo.



Questionné sur la présence de Benn sur le flanc gauche, Julien a parlé d'une simple expérience.



« Je ne ferai pas une trop grande lecture de cette situation, a précisé Julien. Pour l'instant, je veux regarder des individus. Je souhaite donner la chance à quelques gars. Benn joue à gauche depuis le début du camp. Il peut aussi facilement jouer du côté droit. Je tiens à évaluer mes défenseurs sur le plan individuel avant de penser à mes duos. Nous aurons du temps avec les huit rencontres préparatoires. »



Pour l'instant, il y a un seul duo qui semble déjà en place à la ligne bleue. C'est celui de Karl Alzner avec Jeff Petry au sein de la deuxième paire.



Que ce soit Benn ou un autre défenseur, il y a encore un trou béant à la gauche de Weber. Le CH n'a pas remplacé Markov.