Reway : le revenant

Jean-François Chaumont 07-09-2017 | 17h55

BROSSARD | Il y a un an, les plans de Martin Reway ont complètement déraillé. Affaibli par un problème cardiaque, le Slovaque a placé sa carrière en veilleuse, passant près de deux mois dans un hôpital de son pays natal et s'absentant de toute compétition.



« Je me préparais à partir pour le camp du Canadien la saison dernière quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle, a raconté Reway à quelques heures du départ de l'équipe pour le tournoi des recrues à Toronto. Une semaine avant le camp, j'avais fait de la fièvre et je ne me sentais pas bien. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange. »



« J'ai rencontré un médecin et j'ai subi des tests, a-t-il continué. Le docteur a découvert qu'il y avait un problème avec mon coeur. C'était sérieux et je devais me reposer. »



Reway a refusé de rentrer dans les détails concernant ce malaise cardiaque. Mais c'était assez grave pour l'empêcher de jouer une seule rencontre la saison dernière.



« Je dormais beaucoup, je ne pouvais pas m'entraîner sur la glace ou en gymnase, a-t-il précisé. Pour les trois ou quatre premiers mois, je ne faisais aucun entraînement. Je ne pouvais rien faire. Quand tu es un athlète, c'est vraiment difficile d'arrêter de faire ce que tu aimes. J'ai étudié et j'ai passé du temps avec ma famille. J'ai suivi des cours en économie. Honnêtement, j'espère ne plus être obligé de recommencer à suivre des cours. J'aime mieux le hockey. »



Un obstacle



Durant cette longue convalescence, Reway a souvent broyé du noir, mais il n'a jamais abandonné son rêve le plus cher.



« Je n'ai pas eu peur de voir ma carrière s'arrêter. J'ai toujours cru que j'étais pour revenir. Parfois dans la vie, tu ne peux pas changer certaines choses. Il y a des obstacles qui se dressent devant toi que tu le veules ou non. C'était une étape. Je devais me battre et je suis fier d'être de retour. »



Considéré comme l'un des beaux espoirs de l'organisation avant cette mésaventure, le Slovaque a recommencé à patiner il y a seulement cinq semaines.



« J'ai passé des tests et j'ai reçu le feu vert pour un retour, a-t-il souligné. Je suis heureux de retourner dans un vestiaire, je retrouve la camaraderie. C'est un bon sentiment. Il s'agit de simples choses, mais je m'ennuyais de cet environnement. Il n'y a aucun risque. J'ai rencontré plusieurs médecins et ils m'ont assuré qu'il n'y avait pas de danger. »



« J'étais assez heureux du résultat à mon retour sur la patinoire, a-t-il continué. J'ai encore des mains agiles. Mon cardio n'était toutefois pas très bon, mais je crois que c'est normal après une aussi longue absence. Mais je sais que ça finira par revenir. Il y a de bons entraîneurs ici pour m'aider. »



Toujours confiant



Reway, un choix de quatrième tour au repêchage de 2013, en sera à une première saison chez les professionnels en Amérique du Nord. À moins de connaître un camp du tonnerre avec le CH, il fera ses classes avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine.



Mais il n'aime pas trop entendre parler de la ville de Laval.



« Mon plan est de jouer dans la LNH à Montréal, a répliqué l'attaquant de 22 ans. Si je n'y arrive pas immédiatement, ce n'est pas un problème. Je jouerai à Laval. »



Reway avait divisé son temps entre Prague et Fribourg lors de sa dernière saison en 2015-2016. Il avait produit à un rythme d'un peu plus d'un point par rencontre, autant en République tchèque qu'en Suisse.

S'il avait de bonnes statistiques, il y avait des doutes sur son comportement. Il avait choisi de partir de Prague en raison d'un temps de jeu qu'il jugeait insuffisant. Quelques semaines après son arrivée en Suisse, il s'était absenté pour une courte période sans trop offrir d'explications.