Trois représentants du CH classés parmi les meilleurs espoirs

Agence QMI 19-08-2017 | 09h49

Seulement trois représentants du Canadien de Montréal figurent dans le classement des 100 meilleurs espoirs de la saison 2017-2018 publié annuellement par le réseau ESPN.

Le choix de premier tour de l'équipe en 2017, Ryan Poehling, arrive au 36e rang, alors que l'attaquant Joni Ikonen et le défenseur Victor Mete apparaissent respectivement aux 61e et 87e échelons.

L'an dernier, le Tricolore pouvait se targuer de compter six espoirs dans cette liste, soit Mikhail Sergachev, Martin Reway, Artturi Lehkonen, Michael McCarron, Charles Hudon et Noah Juulsen.

Poehling, 25e sélection cette année, était le plus jeune joueur à évoluer dans le circuit collégial américain (NCAA) la saison dernière, récoltant 13 points, dont sept buts, en 35 matchs à l'Université St. Cloud.

Le Finlandais Joni Ikonen (61e choix au total) est pour sa part pressenti comme la carte cachée du repêchage de 2017, lui qui en a mis plein la vue au camp de développement du Canadien en juillet, en plus de faire tourner les têtes lors du tournoi préparatoire estival des prochains championnats mondiaux juniors. Le joueur de centre dynamique a été blanchi en 10 rencontres disputées dans l'uniforme de Frölunda dans la ligue professionnelle suédoise. Il a toutefois obtenu 41 points, dont 22 buts, en 40 matchs dans le circuit junior SuperElit.

Défenseur de petite taille doté d'un coup de patin explosif, Victor Mete montre de son côté des signes prometteurs depuis que le Canadien l'a nommé au quatrième tour du repêchage de 2016. Le natif de Toronto a récolté 44 points, dont 15 buts, en seulement 50 parties avec les Knights de London dans la Ligue junior de l'Ontario en 2016-2017. Il a ajouté un but et six mentions d'aide en 14 rencontres éliminatoires.