Andrei Markov à Kazan?

Agence QMI 28-07-2017 | 11h31

L'ex-défenseur du Canadien de Montréal Andrei Markov aurait accepté une entente de deux ans avec l'Ak Bars de Kazan dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

C'est du moins ce qu'a rapporté le compte Twitter du site hockeybuzz.com. Toutefois, l'équipe n'a toujours pas confirmé la venue de Markov au Tatarstan.

Le vétéran pourrait également détenir une clause échappatoire lors de la deuxième année de son contrat.

Le Russe a affirmé jeudi qu'il ne serait pas de retour avec le Tricolore en 2017-2018 et qu'il ferait le saut dans la KHL. Il a disputé 990 matchs dans le circuit Bettman, tous avec le Canadien.

Lors des deux derniers lock-outs de la Ligue nationale, en 2004-2005 et 2012-2013, Markov avait respectivement évolué pour le Dynamo de Moscou et le Vityaz de Chekhov.

La ville de Kazan est à un peu plus de 800 kilomètres de la capitale russe, Moscou. L'Ak Bars évolue dans l'Association de l'Est et a remporté deux fois la coupe Gagarine.