Des frais supplémentaires pour des billets en papier

Agence QMI 21-07-2017 | 16h59

Les propriétaires de billets de saison du Canadien de Montréal qui voudront recevoir leur accès pour les matchs en version papier ont appris vendredi qu'ils devront débourser 150 $ supplémentaires, plus taxes, sans compter les frais réguliers.

C'est le quotidien montréalais «The Gazette» qui a rapporté la nouvelle.

L'organisation a informé les milliers d'amateurs que s'ils désirent éviter les frais, ils devront recevoir leur billet par courriel électronique.

Pour une personne qui possède une paire de billets de saison et qui désire les recevoir en papier, le coût après taxes sera de 344,92 $. Des frais administratifs de 100 $ plus taxes s'ajoutent également. Le montant total de 477,14 $ devra donc être déboursé par quelqu'un qui obtiendra ses billets en papier.

Si la majorité des amateurs utilisent déjà la méthode électronique lorsque vient le temps de se procurer des billets pour des événements, certaines personnes qui ne possèdent pas de téléphone intelligent n'auront pas le choix de débourser les frais.

«Ils ne pensent pas à ça, a avoué un propriétaire de billets de saison qui a préféré conserver l'anonymat dans une entrevue publiée sur le site web de "The Gazette". Si tu lis la lettre, tu réalises qu'ils nous informent à la toute fin. Bientôt, nous devrons payer pour utiliser les urinoirs, les escaliers ou pour respirer l'air.»

Dans le courriel, l'organisation défend son choix en citant des mesures de sécurité et environnementales.

Des opinions divergentes

Si quelques partisans sont déçus de cette nouvelle, d'autres y voient peu d'inconvénients.

«Je suis un grand amateur de technologie a admis David Pascal, un adepte du CH qui se procure des billets de saison depuis 2005. Personnellement, ça ne me dérange vraiment pas de devoir utiliser mon téléphone. C'est beaucoup plus facile et il n'y a pas de risque de les perdre.»

Celui-ci trouve toutefois dommage le fait qu'il ne pourra plus conserver les billets des matchs spéciaux comme souvenir.

D'autres frais

Plusieurs formations sportives moins populaires n'ont pas le choix de se plier aux demandes de leurs partisans si elles désirent remplir leurs sièges. Ce n'est toutefois pas le cas du Canadien qui a dû créer une liste d'attente en raison de la demande trop élevée pour les billets de saison.

Le dernier match qui ne s'est pas joué devant une salle comble remonte au 8 janvier 2004.

Un amateur qui désire obtenir une place sur la liste d'attente doit payer 100 $ par année, en plus de 39 $ de frais administratif. Sur son site web, l'organisation précise qu'il est impossible de prédire le nombre d'années qu'il faudra pour obtenir un ou des billets.